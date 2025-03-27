Забудьте про ремонт: які матеріали для даху служать десятиліттями

Металочерепиця: міцність та естетика

Металочерепиця поєднує в собі стильний вигляд і високу міцність. Вона доступна в широкій гамі кольорів, що дозволяє підібрати оптимальний варіант для будь-якого архітектурного стилю.

Такий дах відмінно витримує вітрові навантаження до 100 км/год і має високу стійкість до ударів. Матеріал не гниє, не тріскається, не боїться корозії та є негорючим.

Гарантія на металочерепицю зазвичай становить близько 50 років. Взимку її поверхня сприяє таненню снігу, відбиваючи сонячне тепло. Однак одним із недоліків є висока вартість у порівнянні з іншими видами покрівлі. Також метал може створювати шум під час дощу чи граду, що може викликати дискомфорт.

Металочерепиця є міцним та естетичним матеріалом для даху (фото: Freepik.com)

Гнучка черепиця: універсальність і простота монтажу

Цей матеріал є одним із найпопулярніших завдяки доступній ціні та довговічності. Гнучка черепиця добре підходить для різних кліматичних умов, легко монтується і забезпечує якісну гідроізоляцію. Вона випускається в широкому розмаїтті кольорів та форм, що дозволяє створити унікальний дизайн даху.

Гарантійний термін служби становить близько 15 років, хоча вплив сильного сонця чи перепадів температур може його скоротити. Спочатку матеріал не потребує догляду, але з часом можуть з’являтися тріщини, скручування або втрата гранул. Крім того, у вологих і затінених місцях можливе утворення плісняви та моху, що потребує додаткового обслуговування.

Гнучку черепицю доволі просто монтувати власноруч (фото: Freepik.com)

Профнастил: надійність і практичність

Профнастил ідеально підходить як для сучасних будинків, так і для сільських господарств. Його застосовують на покрівлях з великим ухилом, що сприяє швидкому сходу води та снігу. Завдяки своїй конструкції матеріал стійкий до корозії, не тріскається, не гниє і має високий рівень вогнестійкості.

Влітку профнастил добре відбиває сонячне тепло, зменшуючи витрати на кондиціонування. При правильному догляді термін служби сягає 50 років і більше. Важливо регулярно перевіряти кріплення та покриття, щоб уникнути можливих пошкоджень.

Профнастил - це "дешево та сердито" (фото: Freepik.com)

Шифер: доступність і довговічність

Традиційний шифер виготовляється з цементу з додаванням азбесту, що забезпечує його високу міцність. Він стійкий до вологи, шкідників, вогню та несприятливих погодних умов. Матеріал доступний у плоскому та хвилястому варіантах, з кольоровим або натуральним покриттям.

Шифер може служити до 150 років, що робить його одним із найбільш довговічних матеріалів. Він також забезпечує хорошу теплоізоляцію та енергоефективність. Однак через велику вагу покрівля потребує додаткового посилення. Також слід бути обережним при ходінні по шиферу, оскільки він може ламатися під вагою людини.

Шифер може прослужити вам більше сторіччя (фото: Вікіпедія)

Ондулін: легкість та екологічність

Ондулін, або єврошифер, стає все популярнішим завдяки легкості, міцності та безшумності. Він виготовляється з целюлозного волокна, яке проходить термічну обробку, пресування та просочення бітумними складами. Така технологія робить його стійким до бактерій і хімічних речовин.

Матеріал не пропускає шум від дощу, але його шорстка поверхня утримує сніг і листя, що може бути як перевагою, так і недоліком. У спекотну погоду по ньому не рекомендується ходити, оскільки листи можуть деформуватися. Термін служби ондуліну становить приблизно 15 років, після чого можливе поступове руйнування матеріалу.

Перевага ондуліну - різні кольори (фото: Вікіпедія)

Керамічна черепиця: класика та довговічність

Керамічна черепиця - це один із найестетичніших і найміцніших матеріалів для покрівлі. Вона представлена у вигляді плоских, хвилястих або вигнутих плиток. Традиційно має червоний колір і форму "іспанської черепиці", що надає будівлі особливого колориту.

Черепиця абсолютно негорюча, стійка до гниття та пошкоджень комахами. Вона не втрачає своїх властивостей під впливом дощу, снігу та заморозків. Однак через велику вагу дах потребує додаткового посилення конструкції. Такий матеріал має високу вартість, але практично не вимагає обслуговування та може служити понад 100 років.

Керамічна черепиця - це нестаріюча класика (фото: Pixabay.com)

Вас може зацікавити