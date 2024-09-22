Забруднили щось маркером? Ось повна інструкція, як відмити його з усіх матеріалів

Перманентний маркер часто використовується вдома або в офісі, але він має дуже стійки чорнила, які зовсім не проста відмити. Щоб ефективно видалити сліди від маркера з різних типів поверхні, треба знати декілька корисних лайфхаків.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає про лайфхаки, які допоможуть вам позбутися слідів від маркера на будь-якої поверхні.

Як видалити перманентний маркер із тканин та оббивки меблів

Перший крок - запастись паперовими серветками та старими рушниками. Це допоможе захистити решту тканини від поширення плями. Тепер важливо правильно підібрати засіб для виведення плям залежно від типу тканини.

До слушних варіантів належать:

спиртовмісна рідина;

дезінфікуючий засіб для рук;

лимонний сік;

лак для волосся;

рідина для зняття лаку;

сода;

білий оцет;

кремоподібна зубна паста;

спеціальний засіб для виведення плям.

Наносьте засіб на пляму губкою, уникаючи тертя. При необхідності додайте ще засобу, доки пляма не почне розчинятися. Потім сполосніть водою і виперіть річ. Для делікатних тканин краще звернутися до хімчистки.

Як видалити пляму від маркера з дерев'яної поверхні

Щоб позбутися слідів маркера на паркеті чи меблях, використовуйте спирт або зубну пасту. Якщо маєте арахісове масло, воно також стане в пригоді. Нанесіть засіб на пляму, залиште на кілька хвилин, а потім зітріть вологою губкою.

Якщо пляма залишиться, повторіть процедуру до повного її зникнення. Порада: перед очищенням дорогих матеріалів спробуйте засіб на непомітній ділянці. Для ламінату підійде зубна паста, змішана з содою.

Як видалити пляму від маркера з шкіряної поверхні

Якщо маркер потрапив на шкіряний диван або крісло, не чекайте, поки фарба вбереться. Використайте лак для волосся, сонцезахисний крем або білий оцет. Нанесіть засіб і промокніть вологу тканину, щоб прибрати залишки фарби. Пляма має розчинитися.

Як видалити пляму від маркера з килима

Нанесіть спиртовий розчин на забруднену ділянку килима, не тріть її, просто дайте засобу вбратися. Потім промокніть чистою вологою тканиною, щоб змити залишки фарби.

Є багато способів відмити чорнила від маркера (фото: Freepik.com)

Як видалити пляму від маркера зі стін

Використайте спирт, лак для волосся, зубну пасту або ефірну олію лимона. Нанесіть засіб на пляму, дайте йому подіяти і акуратно видаліть залишки, уникаючи втирання фарби в стіни чи шпалери.

Як видалити сліди маркера з паперу

Засіб для зняття лаку допоможе видалити небажані малюнки на папері. Нанесіть його обережно, щоб не пошкодити папір. Потім промокніть чистою тканиною та повторіть процедуру, доки пляма не зникне.

Як видалити маркер зі скляних поверхонь

Для цього підійдуть спирт, зубна паста із содою або рідина для зняття лаку. Нанесіть засіб на серветку та протріть поверхню.

Як видалити маркер з кам'яних поверхонь

Для очищення текстурованої плитки використовуйте зубну пасту, лак для волосся або спеціальний ластик. Нанесіть засіб на пляму, залиште на кілька хвилин, потріть та змийте вологою ганчіркою. Для полірованого каменю не застосовуйте абразивні засоби.

Як видалити маркер із пластику

Уникайте грубих губок та абразивів, щоб не подряпати пластик. Використовуйте спеціальний маркер-плямовивідник або звичайний ластик, сонцезахисний крем чи спирт. Акуратно витріть поверхню вологою серветкою.