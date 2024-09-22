Запачкали что-то маркером? Вот полная инструкция, как отмыть его со всех материалов

Перманентный маркер часто используется дома или в офисе, но он имеет очень стойкие чернила, которые совсем не просто отмыть. Чтобы эффективно удалить следы от маркера с разных типов поверхности, нужно знать несколько полезных лайфхаков.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о лайфхаках, которые помогут вам избавиться от следов маркера на любой поверхности.

Как удалить перманентный маркер с тканей и обивки мебели

Первый шаг - запастись бумажными салфетками и старыми полотенцами. Это поможет защитить остальную ткань от распространения пятна. Теперь важно правильно подобрать пятновыводитель в зависимости от типа ткани.

К правильным вариантам относятся:

спиртосодержащая жидкость;

дезинфицирующее средство для рук;

лимонный сок;

лак для волос;

жидкость для снятия лака;

сода;

белый уксус;

кремообразная зубная паста;

специальное пятновыводитель.

Наносите средство на пятно губкой, избегая трения. При необходимости добавьте еще средство, пока пятно не начнет растворяться. Затем сполосните водой и постирайте вещь. В случае загрязнения деликатных тканей лучше обратиться к химчистке.

Как удалить пятно от маркера с деревянной поверхности

Чтобы избавиться от следов маркера на паркете или мебели, используйте спирт или зубную пасту. Если имеете арахисовое масло, оно также пригодится. Нанесите средство на пятно, оставьте на несколько минут, затем сотрите влажной губкой.

Если пятно останется, повторите процедуру до полного исчезновения. Совет: перед очисткой дорогостоящих материалов попробуйте средство на незаметном участке. Для ламината подойдет зубная паста, смешанная с содой.

Как удалить пятно от маркера с кожаной поверхности

Если маркер попал на кожаный диван или кресло, не ждите, пока краска впитается. Используйте лак для волос, солнцезащитный крем или белый уксус. Нанесите средство и промокните влажную ткань, чтобы убрать остатки краски. Пятно должно раствориться.

Как удалить пятно от маркера с ковра

Нанесите спиртовой раствор на загрязненный участок ковра, не трите его, просто дайте средству впитаться. Затем промокните чистой влажной тканью, чтобы смыть остатки краски.

Есть много способов отмыть чернила от маркера (фото: Freepik.com)

Как удалить пятно от маркера со стен

Используйте спирт, лак для волос, зубную пасту или эфирное масло лимона. Нанесите средство на пятно, дайте ему подействовать и аккуратно удалите остатки, избегая втирания краски в стены или обои.

Как удалить следы маркера из бумаги

Средство для снятия лака поможет удалить нежелательные картинки на бумаге. Нанесите осторожно, чтобы не повредить бумагу. Затем промокните чистой тканью и повторите процедуру, пока не исчезнет пятно.

Как удалить маркер со стеклянных поверхностей

Для этого подойдут спирт, зубная паста с содой или жидкость для снятия лака. Нанесите средство на салфетку и протрите поверхность.

Как удалить маркер с каменных поверхностей

Для очистки текстурированной плитки используйте зубную пасту, лак для волос или специальную ластик. Нанесите на пятно средство, оставьте на несколько минут, потрите и смойте влажной тряпкой. Для полированного камня не используйте абразивные средства.

Как удалить маркер из пластика

Избегайте грубых губок и абразивов, чтобы не поцарапать пластик. Используйте специальный маркер-пятновыводитель или обычный ластик, солнцезащитный крем или спирт. Аккуратно протрите поверхность влажной салфеткой.