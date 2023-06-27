Забруднена вода може призвести до появи смертельної хвороби: українців попереджають про небезпеку!

Після підриву росіянами Каховської ГЕС багато джерел питної води стали непридатними. Ба більше - таку воду не радять використовувати навіть як технічну, адже можуть статися летальні наслідки через розвиток кишкових інфекцій.

Як вберегти своє здоров'я та життя, розповіли на сайті МОЗ.

У чому небезпека кишкових інфекцій

Відсутність доступу до чистої води та умов для дотримання гігієни можуть призвести до розвитку кишкових інфекцій, таких як холера, ентеровірусна інфекція, сальмонельоз чи дизентерія.

Ці інфекції можуть спричиняти критичне зневоднення організму через втрату рідини внаслідок блювання та діарею.

Сильне зневоднення - це тяжкий хворобливий стан організму, який виникає внаслідок браку рідини, необхідної для звичайної життєдіяльності усіх систем і органів. Стан може розвинутись всього протягом кількох годин.

Як проявляється зневоднення

Симптоми зневоднення у дорослих:

погіршення загального самопочуття

спрага, сухість у роті, головний біль

сонливість, млявість, короткочасна втрата свідомості

прискорене серцебиття та дихання

задишка та різка слабкість, запаморочення

темно-жовтий колір сечі, зменшення її кількості

втрата пружності шкіри

западання очей, посиніння губ та вушних раковин

судоми м'язів

Симптоми тяжкого зневоднення у дітей та немовлят:

сухість у роті

плач без сліз

сонливість, слабкість, млявість або дратівливість

сухі підгузки протягом трьох годин

запалі очі, щоки, м'яке тім'ячко на верхівці голови

Що робити у випадку зневоднення

Насамперед необхідно відновити об'єм рідини та мікроелементів організму. Зауважте, що просто пити воду для цього недостатньо.

Для відновлення водно-сольового балансу використовуйте спеціальний розчин. Його можна купити в аптеці без рецепта.

Якщо купити його не вдалося, можна використати розчин із 3,5 чайних ложок цукру і 0,5 столової ложки солі в 1 літрі води.

Як приймати розчин

якщо вага менше 10 кг - 100 мл/кг

вага від 10 кг до 20 кг - 1 л для перших 10 кг маси тіла плюс 50 мл/кг для будь-якого збільшення ваги понад 10 кг

вага від 20 кг до 80 кг - 1,5 л + 20 мл/кг на кожен кг для будь-якого збільшення ваги понад 20 кг (максимум 2,4 л на добу)

На додаток до розчинів для регідратації немовлят на грудному вигодовуванні потрібно обов'язково годувати грудним молоком, дітей на штучному вигодовуванні - сумішшю.

Для приготування розчину використовуйте лише безпечну чисту воду: бутильовану, кип'ячену або очищену спеціальними засобами.

Продовжуйте давати розчин для регідратації з урахування кожного рідкого випорожнення, поки діарея не мине.

Що категорично не можна робити

Не давайте лікарські засоби, які пригнічують перистальтику кишківника та лікарські препарати проти діареї. Це може призвести до посилення інтоксикації організму та кишкової непрохідності.

Також не давайте підсолоджені газовані напої, солодкий сік чи чай, оскільки вони можуть посилити діарею.

Якщо стан хворого не покращується або стає гіршим, викликайте "швидку".