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Заботливый СБУшник с "гламурным" зонтиком озадачил сеть (фото)

STYLERЖизнь    26.05.2019 - 21:37
Заботливый СБУшник с "гламурным" зонтиком озадачил сеть (фото)
Иллюстративное фото: СБУ (РБК-Украина)

Сотрудник СБУ заботится о задержанном "копе" под дождем

В сети показали необычное фото, на котором сотрудник Службы безопасности Украины держит зонт над задержанным мужчиной в форме правоохранителя, у которого руки за спиной пристегнуты наручниками. Кадр опубликован в сообществе dtp.kiev.ua на странице в Facebook. 

Как видно, СБУшник гуманно отнесся к задержанному, и чтобы мужчина не мокнул под дождем, стал возле него с синим зонтиком с рисунком. Хотя на силовике из верхней одежды только футболка под бронежилетом, головной убор в виде кепки прячет его от осадков - чего нельзя сказать о мужчине в наручниках, в спецкурточке, но с непокрытой головой.

"Забота о "коллеге" - первое из правил этикета офицеров Службы безопасности Украины", - указано в подписи над снимком.

К сожалению, сведений о причинах задержания мужчины в форме правоохранителя, его имя и другая конкретика отсутствует (что можно списать на секретную информацию в рамках досудебного расследования). Однако любопытные пользователи сети пройти "мимо" фото не смогли - их явно заняла необычная ситуация.

Заботливый СБУшник с &quot;гламурным&quot; зонтиком озадачил сеть (фото)

Фото: facebook.com/KyivOperativ

Некоторые юзеры узнали в форме таинственного незнакомца милицейскую, а не сотрудника полиции после реформы в МВД Украины несколько лет назад. Также напоминают о презумпции невиновности, и необходимости с должным уважением относиться к невиновному человеку - пока суд не доказал обратное...  

  • Когда задержал сын маминой подруги;
  • Нормальное человеческое отношение! Пока судом не оглашено, что ты преступник, ты - подозреваемый или свидетель. Презумпция невиновности называется;
  • Кто это? По какому делу арестован? Тематическая вечеринка?
  • СБУ крышует преступника;
  • Надо чтобы каждый полицейский вместе с дубинкой носил и зонтик.
  • А где это вы фото нашли? Задержанный в форме милиции!
  • Это тот неудачник, которого поймали на 50 долларах взятки?
  • Классный зонтик;
  • У зонтика цвет такой.... гламурненький;
  • Ну да - сегодня ты, а завтра тебя;
  • А чего он потом мокрый в машину будет садиться?

Как сообщалось ранее, в Запорожье полицейские задержали сотрудников Службы безопасности Украины за воровством кабеля. 

Напомним, что в Харьковской области мошенники обманули пожилую женщину, проникнув в ее квартиру и украв у нее деньги. Преступники представились работниками газовой службы, сказали, что якобы меняют газовые плиты и 80-летняя женщина пустила их в жилище. 

Также мы писали о том, что 9 января в Киеве на улице Мечникова администрация магазина элитного алкоголя сообщила о пропаже дорогого спиртного, стоимостью в полмиллиона гривен. Как оказалось, виски украл охранник. 

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