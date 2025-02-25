Забирає у вас один місяць сну щороку: головна помилка у ліжку, яка заважає вам спати

Чому матрац впливає на сон?

Остеопат Аніша Джоші поділилася своїми найкращими порадами щодо покращення режиму сну. Поза, в якій ви спите, та матрац - мають значення.

Експерт зазначила, що хоча на ваш поганий сон може впливати кілька факторів, однією з ключових причин може бути неякісний матрац або подушка.

"Старий матрац може втратити свою жорсткість, що призведе до поганого сну та посилення болю. Якщо вашому матрацу понад вісім років, можливо, настав час його замінити", - сказала вона.

Якщо подушка втратила свою форму, вона навряд чи буде зручною та не забезпечуватиме належної підтримки, що призведе до болю в шиї чи навіть головного болю. Ви маєте міняти подушки кожні два роки, щоб підтримувати їх у хорошому стані.

Дослідження показало, що багато людей не замислюються над тим, щоб змінити свій режим сну, причому менше кожного третього учасника, який мав справу з болем, думав про зміну матраца або подушки. Отже, це може бути варто розглянути, якщо ви боретеся з поганим сном.

Аніша додала, що коригування положення під час сну також може допомогти зменшити біль.

"Якщо ви покладете подушки між колінами, це може допомогти зменшити тиск у нижній частині спини, якщо ви спите на боці. Для тих, хто спить на спині, поклавши подушку під коліна, можна зменшити навантаження на нижню частину спини. Такі невеликі зміни можуть значно зменшити дискомфорт і покращити якість вашого відпочинку", - резюмувала фахівець.