Забили до смерти: в больнице Полтавы умер видеооператор (фото)

Умер Денис Руденко - видеооператора избили в Полтаве (коллаж: РБК-Украина)

Денис Руденко так и не пришел в сознание

Умер видеооператор Денис Руденко, которого жестоко избили 10 мая в Полтаве, неподалеку от дома на проспекте Мира (жилой массив Левада). Об этом сообщили его близкие в Facebook.

Известно, что около 23:00 на Дениса напали неизвестные и жестоко избили его. В больницу мужчина попал в крайне тяжелом состоянии.

После госпитализации в Полтавскую районную больницу Денису удалили гематому мозга и ввели в состояние медикаментозной комы. Ему диагностировали перелом основания черепа, также мужчине выбили глаз.

Денису стало хуже в ночь с 18 на 19 мая. Хотя ранее сообщалось, что он идет на поправку. Однако ночью у него резко упало давление - после длительных реанимационных мероприятий врачи были вынуждены констатировать смерть.

Умер Денис Руденко - видеооператора избили в Полтаве (facebook.com/decorlovestory)

В полиции сообщают, что уже задержали подозреваемого, который может быть причастен к избиению. У нападающего изъяли мобильный телефон Дениса.

Ему грозит от 7 до 10 лет заключения по ч. 2 ст. 121 УКУ (Умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего).

Пользователи сети выражают соболезнования родным и близким из-за гибели Дениса:

Нет слов. Царство небесное.

Мои искренние соболезнования. Вечная память. Царство Небесное.

Скорбим. Утешения от Господа всем родным.

Пусть он найдет покой, а убийца - справделиве наказание

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