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Заберіть їх звідти: топ-5 речей, які не можна зберігати під раковиною

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Субота 06 травня 2023 17:01
Заберіть їх звідти: топ-5 речей, які не можна зберігати під раковиною Що не можна зберігати у шухляді під раковиною (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Простір для зберігання під ванною або кухонною раковиною може вміщати в себе багато речей. Однак, не всі предмети призначені для зберігання в цих місцях, якщо вони сприйнятливі до вологи.

Що не варто класти у ящики під раковиною - читайте на Styler нижче.

Паперові рушники

Багато хто вважає, що простір під кухонною раковиною може бути чудовим місцем для зберігання паперових рушників, паперових пакетів або серветок.

Однак, у разі протікання труб вони можуть бути повністю пошкоджені водою.

Овочі

Простір під раковиною не є оптимальними для зберігання картоплі, моркви чи інших овочів. Їх краще тримати у темному, сухому та прохолодному місці.

Постільна білизна

Часто деякі жінки можуть зберігати постільну білизну у ванній. Однак, комплект краще тримати якомога далі від джерел вологи, щоб не з’явився запах вогкості.

Капсули для прання

Якщо у вас є маленькі діти, не залишайте гелеві капсули для прання або таблетки для посудомийної машини під кухонною раковиною. Багато хто кладе їх туди, тому що посудомийна або пральна машина розташована поруч.

Однак, важливо, що маленькі діти можуть відкрити кухонні шафки і знайти капсули. Найкраще місце - на верхній полиці в будь-якій шафці.

Декоративна косметика

Зберігати косметику під раковиною небезпечно. Вона може пошкодитись і користуватись нею вже не можна буде. Сухе прохолодне місце далеко від вологи та тепла - найкращий варіант.

Раніше ми повідомляли, як зробити так, щоб у туалеті був постійно приємний запах.

Також ми писали, де не можна зберігати парфуми вдома, щоб вони швидко не зіпсувались.

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