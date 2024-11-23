"За один день ми нагодували 16 тисяч евакуйованих": історія Світлани із Білогородки у музеї "Голоси мирних"

19 листопада Україна перетнула тисячу днів повномасштабного вторгнення. До цієї дати музей "Голоси Мирних" Фонду Ріната Ахметова створив спецпроєкт "1000 днів. Тисячі історій". В ньому — 20 знакових віх великої війни. Знайомимо вас із деякими героями цього проєкту.

Це село у березні 2022 року першим зустрічало колони автівок та автобусів із тимчасово окупованої Київщини. В них — діти, жінки, люди похилого віку. Світлана, соціальна працівниця, від початку вторгнення дбала про те, щоб у громаді була їжа.

9 березня 2022 року на захопленій ворогом Київщині нарешті відкрили гуманітарний коридор. Того дня на ринковій площі у Білогородці нагодували близько 16 тисяч людей. Приїжджали колони і в наступні дні.

"Люди були перелякані, не готові йти на контакт. Ми підходили до автобусів і роздавали їжу прямо там. Хтось розповідав, що давно не їв і не пив нічого. Хтось зізнавався, що залишив вдома близьких", - пригадує Світлана.

За її словами, вдалося підтримати всіх евакуйованих тому, що до справи долучився ледь не кожний мешканець громади. На кухні працювали всі: вчителі, заступники, директора, головні бухгалтера.

"Якось прийшло двоє дітей років по 16 із питанням, чим вони можуть допомогти. Я сказала їм зварити борщ, дала п‘ятилітрове відро. Ви б бачили, із яким задоволенням вони зробили роботу", - згадує Світлана.

І додає, що матеріальні аспекти у той період втратили сенс, а гуртування людей і прагнення кожного допомогти, чим він може, стало вирішальним.

Музей "Голоси мирних" Фонду Ріната Ахметова містить вже понад 120 тисяч історій про війну. Це найбільша у світі колекція історій мирних людей, які постраждали від війни росії проти України. Розкажіть свою історію на порталі Музею https://civilvoicesmuseum.org/ або на безкоштовній гарячій лінії 0 (800) 509 001.