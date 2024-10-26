З'являється конденсат на склі? Ось, як позбутися вологості без постійного прибирання

Конденсат, що утворюється на вікнах протягом ночі, може завдати шкоди вашій оселі - призвівши до плісняви та пошкодження віконних рам і підвіконь. Проте деякі прості речі можуть запобігти утворенню конденсату на вікнах.

РБК-Україна (проєкт Styler) розповідає, як позбутися конденсату на вікнах без прибирання.

Покращити вентиляцію

Один із найефективніших способів боротьби з конденсатом - це покращення повітрообміну. Регулярне відчинення вікон вдень дозволяє вологому повітрю виходити, а свіжому сухому - циркулювати. Крім того, у приміщеннях з підвищеною вологістю, можуть бути корисними витяжні вентилятори.

Використання стаціонарного вентилятора для циркуляції повітря в кімнаті з інших приміщень також може допомогти поліпшити повітрообмін.

Повісити штори

Жалюзі та штори також можуть допомогти утеплити вікна. На ніч закривайте штори або жалюзі, щоб створити захисний бар'єр між віконним склом і теплим повітрям у приміщенні, що допоможе запобігти утворенню конденсату.

Підіймати жалюзі протягом дня

Хоча штори та жалюзі допомагають зберегти тепло всередині кімнати, вони перешкоджають прогрівати кімнату сонячним промінням вдень.

Тож, щоб покращити циркуляцію повітря та зменшити ймовірність появи конденсату на вікнах, не забувайте відкривати штори та жалюзі протягом дня.

Підтримувати стабільну температуру в приміщенні

Підтримуючи постійну температуру в будинку, можна запобігти зіткненню теплого повітря з холодними поверхнями, що є основною причиною утворення конденсату.

Щоб підтримувати стабільну температуру в приміщенні, вживайте заходів для збереження тепла в кімнатах: прогрівши кімнати, зачиняйте двері, щоб утримати тепло всередині та зменшити вплив холодного повітря на внутрішню поверхню вікна.

Зменшити рівень вологості в повітрі

Конденсат на вікнах за ніч здебільшого утворюється через високу вологість у вашому домі. Отже, одним з найефективніших рішень для зменшення конденсату є регулювання рівня вологості у вашому домі.

У приміщеннях з постійно високою вологістю, таких як кухні, можуть знадобитися осушувачі повітря.

Для більш доступного, але менш ефективного способу знизити вологість у вашому домі, покладіть біля вікон матеріали, що поглинають вологу: пакети з силікагелем або вологопоглиначі.

Покращити ізоляцію вікон

Вікна з подвійним або потрійним склопакетом стають ізоляційним бар'єром між приміщенням та зовнішнім середовищем, допомагаючи зменшити утворення конденсату.

Оскільки внутрішнє скло залишається теплішим, це зменшує ризики утворення конденсату. Такі вікна також є енергоефективними та сприяють зниженню рівня шуму.

Крім того, ущільнення щілин навколо вікон і дверей за допомогою пристроїв для запобігання протягам або спеціальних клейких стрічок може додатково стабілізувати мікроклімат у приміщенні.

Ущільнення щілин у вікнах може запобігти потраплянню вологого повітря, запобігаючи утворенню конденсату

Поставити рослини

Деякі кімнатні рослини, такі як бостонська папороть або лілія миру, можуть запобігати утворенню конденсату, поглинати вологу з повітря та регулювати вологість.

Тому їх можна стратегічно розмістити в проблемних місцях, наприклад, біля вікон, де часто утворюється конденсат.

Але надмірний полив рослин також може призвести до надмірного випаровування води, що підвищує вологість у приміщенні і може призвести до утворення конденсату. Тому, обираючи рослину, важливо знайти правильний режим поливу та особливості квітки.