З'явиться блиск та прискориться ріст: як вибрати якісну олію для волосся

Кожна дівчина знає про чудодійні властивості різноманітних олій по догляду за волоссям. Вони прискорюють ріст, покращують структуру волосся та додають блиску. Однак, важливо знати, як вибрати правильну олійку.

Про це повідомила перукар Марта Мешкова, пишуть Факти .

Користь олій

Експерт каже, що олії для волосся мають багато корисних властивостей, серед них:

прискорюють ріст;

покращують структуру волосся;

збільшується густина;

додають блиск і сяйво локонам.

Як вибрати

Для того, щоб олія принесла якнайбільше користі для волосся, її потрібно наносити на сухе волосся. Також не потрібно застосовувати велику кількість засобу на шкіру голови, адже це додасть жирності.

Кокосова олія

Вона ідеально підійде власницям сухих, ламких і посічених кінчиків волосся. Кокосова олія відмінно зволожує, насичує і зміцнює локони за короткий термін часу.

Касторова олія

Така олія робить волосся більш шовковистим і блискучим, а також захищає від знежирення шкіри голови й появи лупи.

За словами фахівця, дівчатам, які хочуть прискорити ріст волосся, а також бажають позбутися від сухих і пошкоджених локонів, потрібно 2-3 рази в тиждень робити маски на основі касторової олії.

Реп’яхова олія

Прискорити й зміцнити волосся допоможе реп'яхова олія. Вона відмінно оздоровлює волосся від коренів, продовжує фазу їх росту, живить і допомагає нормалізувати функції сальних залоз.

Оливкова олія

Надати волоссю здорового блиску, зробити його більш гладким і блискучим допоможе оливкова олія.

Арганова олія

Щоб поліпшити ріст волосся та надати йому блиску, використовуйте арганову олію. Такий засіб зробить пошкоджене волосся більш м’яким, еластичним і блискучим.