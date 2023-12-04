UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

"З пологового евакуювували 900-грамових дітей": нова історія з Маріуполя в музеї "Голоси мирних"

"З пологового евакуювували 900-грамових дітей": нова історія з Маріуполя в музеї "Голоси мирних" (фото: прес-служба)
Автор: Ілона Свиридова

Надія з родиною жила неподалік від комбінату "Азовсталь". Виїхати з небезпечного місця їм вдалося лише після важкого поранення 15-річної доньки Софії. Нещодавно дівчинка пройшла реабілітацію на Закарпатті, організовану Фондом Ріната Ахметова.

Перебуваючи із донькою у санаторії, Надія поділилася своєю історією з Музеєм "Голоси мирних" Фонду Ріната Ахметова.

Надія працювала у пологовому будинку санітаркою. В її відділенні опікувалися крихітками, які дуже поспішали з’явитися на світ. Були там і дітки вагою 900 грамів. Вона завершила чергування близько четвертої ранку й хотіла трохи відпочити, як подзвонили  з дому: "Мама, ти що, не чуєш вибухів?". І у наступні дні Надія металася між домом і роботою.

"Хлопці-азовці та ЗСУ приїхали, евакуювали матусь із малесенькими дітками. Також вивозили обладнання. Я пам’ятаю, як їхала додому вже, а в місті - ні маршруток, ні світла, ні людей. І земля здригається", - розповідає Надія.

За півтора кілометра від дому - "Азовсталь", а за горою неподалік - комбінат Ілліча. Навколо було дуже гучно. Всією родиною ховалися у кімнаті, за правилом "двох стін". Але коли обстріли лунають з усіх боків - це може й не врятувати.

"Ми були постійно одягнуті та взуті. Вода була, - набирали у сусіда в копанці й кип’ятили. Їжі не було. На початку квітня наш кіт почав ловити й приносити щурів і ми стали на них заглядатися", - пригадує Надія.

Врешті у родини з’явився шанс виїхати. Понівечені дев‘ятиповерхівки з чорними вікнами, центральна вулиця, де змішалися тіла людей, тварини та машини - один із епізодів, що закарбувався в її пам’яті на все життя. Другим став обстріл росіянами евакуаційних машин і поранення доньки.

Читайте РБК-Україна в Google News
Маріупольевакуація