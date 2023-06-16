UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

З/п від 30 тисяч: де пенсіонерам без досвіду знайти роботу у Києві

Де пенсіонерам без досвіду знайти роботу (колаж: Styler)
Автор: Наталя Коваль

Багато пенсіонерів в Україні не бажають припиняти працювати та йти на заслужений відпочинок. Тим паче, що є багато можливостей та пропозицій для тих, кому "за 60" і без досвіду роботи.

Скільки можуть заробляти пенсіонери без досвіду роботи в Києві - читайте в матеріалі Styler.

На яку роботу можуть влаштуватися пенсіонери в Києві

Згідно з даними великих сайтів з пошуку роботи, у людей "за 60" сьогодні є непогані шанси влаштуватися на пристойну заробітну платню.

Транспортна сфера

Чи не найчастіше пенсіонерам без досвіду роботи в Києві пропонують працювати водіями.

Наприклад, водію таксі на нове авто компанії для роботи в Bolt і Uber готові платити від 15 до 35 тисяч гривень. А деякі - навіть до 40 тисяч!

Від 20 до 30 тисяч можуть отримувати експедитори. Але для цього треба мати власне авто.

Сфера обслуговування

У сфері обслуговування також є пропозиції роботи в Києві для пенсіонерів.

Наприклад, літнім баристам готові платити від 15 до 30 тисяч гривень.

Також від 25 до 45 тисяч можуть отримувати кур'єри. Однак в більшості вакансій вимагається наявність власного транспорту.

Менеджерам з продажу готові платити за роботу від 15 до 30 тисяч гривень.

Дизайн

Також пенсіонери без досвіду можуть опанувати таку творчу професію, як графічний дизайнер. Заробітна плата в діапазоні від 10 до 30 тисяч гривень.

Будівництво

Не так часто, але все ж пропонують пенсіонерам працювати у сфері будівництва.

Наприклад, різноробу, який буде виконувати різні ландшафтні й земельні роботи, готові платити до 30 тисяч гривень.

Також від 18 до 30 тисяч гривень можуть отримувати столяри.

Пенсіонери без досвіду можуть знайти роботу в Києві (фото: Freepik)

Але навіть 30 тисяч для пенсіонерів у столиці - це не стеля.

Сьогодні на сайтах з пошуку роботи можна знайти пропозиції, де з/п сягає 60 тисяч гривень! Пропонуємо топ-10 найбільш оплачуваних вакансій для літніх людей з сайту Work.ua:

  • водій-експедитор вантажного автомобіля-рефрижератора - з/п від 20 до 60 тисяч гривень
  • керівник бізнес-проєкту - з/п від 30 до 90 тисяч гривень
  • рієлтор, агент з продажу та оренди нерухомості - з/п від 40 до 90 тисяч гривень
  • кур'єр Glovo - з/п 50 тисяч гривень
  • водій-міжнародник (кат. D, Е) - з/п від 40 до 50 тисяч гривень
  • автомеханік, майстер з ремонту автомобільної техніки - з/п від 25 до 50 тисяч гривень
  • системний адміністратор - з/п від 38 до 50 тисяч гривень
  • автомаляр - з/п від 30 до 50 тисяч гривень
  • майстер-перукар, колорист, барбер - з/п від 24  до 60 тисяч гривень
  • проєктувальник (ОВ і ВК) - з/п від 25 до 60 тисяч гривень

Раніше ми писали про 10 найбільш затребуваних професій в Україні.

Читайте РБК-Україна в Google News
пенсіонериработа в Киеве