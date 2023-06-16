З/п від 30 тисяч: де пенсіонерам без досвіду знайти роботу у Києві

На яку роботу можуть влаштуватися пенсіонери в Києві

Згідно з даними великих сайтів з пошуку роботи, у людей "за 60" сьогодні є непогані шанси влаштуватися на пристойну заробітну платню.

Транспортна сфера

Чи не найчастіше пенсіонерам без досвіду роботи в Києві пропонують працювати водіями.

Наприклад, водію таксі на нове авто компанії для роботи в Bolt і Uber готові платити від 15 до 35 тисяч гривень. А деякі - навіть до 40 тисяч!

Від 20 до 30 тисяч можуть отримувати експедитори. Але для цього треба мати власне авто.

Сфера обслуговування

У сфері обслуговування також є пропозиції роботи в Києві для пенсіонерів.

Наприклад, літнім баристам готові платити від 15 до 30 тисяч гривень.

Також від 25 до 45 тисяч можуть отримувати кур'єри. Однак в більшості вакансій вимагається наявність власного транспорту.

Менеджерам з продажу готові платити за роботу від 15 до 30 тисяч гривень.

Дизайн

Також пенсіонери без досвіду можуть опанувати таку творчу професію, як графічний дизайнер. Заробітна плата в діапазоні від 10 до 30 тисяч гривень.

Будівництво

Не так часто, але все ж пропонують пенсіонерам працювати у сфері будівництва.

Наприклад, різноробу, який буде виконувати різні ландшафтні й земельні роботи, готові платити до 30 тисяч гривень.

Також від 18 до 30 тисяч гривень можуть отримувати столяри.

Пенсіонери без досвіду можуть знайти роботу в Києві (фото: Freepik)

Але навіть 30 тисяч для пенсіонерів у столиці - це не стеля.

Сьогодні на сайтах з пошуку роботи можна знайти пропозиції, де з/п сягає 60 тисяч гривень! Пропонуємо топ-10 найбільш оплачуваних вакансій для літніх людей з сайту Work.ua: