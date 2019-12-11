Юрия Бардаша внесли в "черный список" Миротворца за интервью Дудю

Юрий Бардаш дал интервью Юрию Дудю и после этого его внесли в "черный список" Миротворца. На сайте его обвиняют в антиукраинской пропаганде, а также манипулированию общественно значимой информацией.

Дело в том, что украинский продюсер группы "Грибы," высказался неоднозначно о Донбассе. По его словам, "в Украине последние пять лет царит беспредел". Также он сообщил, что у него все сжимается, когда он слышит выражение "донбасское быдло". По его словам, нельзя так называть людей, которые всю свою жизнь работают.

Отметим, что после интервью у Дудя в украинском интернет-пространстве началась настоящая война. Многие люди осуждали продюсера и писали, что он не имеет право так высказываться. Другие же - наоборот, всячески поддерживали артиста и высказывали уважение его смелостью.

Юрий Бардаш - украинский продюсер, певец, танцор. Основатель продюсерского центра Kruzheva Music, наставник музыкальных коллективов Quest Pistols, "Нервы", "Ия", "Грибы" и певицы Луны.

На странице в соцсети Facebook Бардаша люди высказывают ему свое уважение и обращают его внимание, что его внесли в "Миротворец".

Ты крутой тип?твоя точка зрения мне близка и понятна, на одном дыхании посмотрел интервью, знаешь, как-будто фильм, от души, я в восторге, вдохновил!

Вітаю, тепер ти на сайті "Миротворець". Правда завжди перемагає, хоч ти і вміло брехав.

Мэн держись! Свинорылый Антоха Геращенко добавил тебя тебя на Миротворец, копы так не любят вас.



Скриншот комментариев (facebook.com/yura.bardash)