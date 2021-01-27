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Юрий Лоза высказался о форме Земли и эпично опозорился

Среда 27 января 2021 13:59
Юрий Лоза высказался о форме Земли и эпично опозорился
Юрий Лоза снова опозорился (фото: yuryloza. ru)
Автор: Людмила Жукова

Российский певец Юрий Лоза, известный своими противоречивыми и скандальными высказываниями, снова опозорился. На этот раз он заявил, что "круглое необязательно шароообразное" и вообще можно путешествовать "по плоской Земле".

На этот эпичный фейл обратил внимание в своем Twitter Дмитрий Смирнов.

"Утверждается, что люди совершают какие-то кругосветные путешествия и огибают земной шар. Ребята, ну поймите, что круглое не обязательно шарообразное! Можно совершить кругосветное путешествие и на плоской Земле", - говорит на видеоролике Лоза.

Юрий Лоза заявил, что Земля может быть плоская

В комментариях Юрия Лозу тут же разнесли в пух и прах подписчики.

  • Аномальное весеннее обострение?
  • Это он, про небесную твердь, ещё не говорил. Ждите.
  • Ок. На заборе тоже написано. Так что плот написал не Лоза. Вы поймите просто.
  • Для Лозы мало видео космонавтов с орбиты? И китайского спутника с Луны? Он какой-то упоротый.
  • Да вывезите уже этого деятеля на МКС и обратно не возвращайте.
  • Кругосветка на маленьком плоту.
  • Гражданин явно заблуждается. Круглое обязательно квадратное и зеленое, да.

Как мы сообщали ранее, Юрий Лоза раскритиковал творчество умершей солистки The Cranberries.

Также мы писали, что Юрий Лоза попал в базу сайта "Миротворец" за пропаганду российской агрессии.

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