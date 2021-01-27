Юрий Лоза высказался о форме Земли и эпично опозорился

Российский певец Юрий Лоза, известный своими противоречивыми и скандальными высказываниями, снова опозорился. На этот раз он заявил, что "круглое необязательно шароообразное" и вообще можно путешествовать "по плоской Земле".
На этот эпичный фейл обратил внимание в своем Twitter Дмитрий Смирнов.
"Утверждается, что люди совершают какие-то кругосветные путешествия и огибают земной шар. Ребята, ну поймите, что круглое не обязательно шарообразное! Можно совершить кругосветное путешествие и на плоской Земле", - говорит на видеоролике Лоза.
«Утверждается, что люди совершают какие-то кругосветные путешествия и огибают земной шар. Ребята, ну поймите, что круглое не обязательно шарообразное! Можно совершить кругосветное путешествие и на плоской Земле»: Юрий Лоза не сдается! pic.twitter.com/cXavmqxTOU— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) January 26, 2021
Юрий Лоза заявил, что Земля может быть плоская
В комментариях Юрия Лозу тут же разнесли в пух и прах подписчики.
Как мы сообщали ранее, Юрий Лоза раскритиковал творчество умершей солистки The Cranberries.
Также мы писали, что Юрий Лоза попал в базу сайта "Миротворец" за пропаганду российской агрессии.
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