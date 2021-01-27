Юрій Лоза висловився про форму Землі та епічно зганьбився

Юрій Лоза знову зганьбився (фото: yuryloza. ru)

Російський співак Юрій Лоза, відомий своїми суперечливими і скандальними висловлюваннями, знову зганьбився. На цей раз він заявив, що "кругле необов'язково шароообразне" і взагалі можна подорожувати "по плоскій Землі".

На цей епічний фейл звернув увагу у своєму Twitter Дмитро Смирнов.

"Стверджується, що люди роблять якісь кругосвітні подорожі і огинають земну кулю. Друзі, ну зрозумійте, що кругле не обов'язково має форму кулі! Можна здійснити кругосвітню подорож і на плоскій Землі", - говорить на відеоролику Лоза.

«Стверджується, що люди роблять якісь кругосвітні подорожі і огинають земну кулю. Хлопці, ну зрозумійте, що кругле не обов'язково кулясте! Можна здійснити кругосвітню подорож і на плоскій Землі»: Юрій Лоза не здається! pic.twitter.com/cXavmqxTOU — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) January 26, 2021

Юрій Лоза заявив, що Земля може бути плоска

В коментарях Юрія Лозу тут же рознесли в пух і прах підписники.

Аномальне весняне загострення?

Це він, про небесну твердь, ще не говорив. Чекайте.

Ок. На паркані теж написано. Так що плот написав не Лоза. Ви зрозумійте просто.

Для Лози мало відео космонавтів з орбіти? І китайського супутника з Місяця? Він якийсь обдовбаний.

Так вивезіть вже цього діяча на МКС і не повертайте назад.

Кругосветка на маленькому плоті.

Громадянин явно помиляється. Кругле обов'язково квадратне й зелене, так.

Як ми повідомляли раніше, Юрій Лоза розкритикував творчість померлої солістки The Cranberries.

Також ми писали, що Юрій Лоза потрапив у базу сайту "Миротворець" за пропаганду російської агресії.