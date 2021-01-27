Юрій Лоза висловився про форму Землі та епічно зганьбився

Російський співак Юрій Лоза, відомий своїми суперечливими і скандальними висловлюваннями, знову зганьбився. На цей раз він заявив, що "кругле необов'язково шароообразне" і взагалі можна подорожувати "по плоскій Землі".
На цей епічний фейл звернув увагу у своєму Twitter Дмитро Смирнов.
"Стверджується, що люди роблять якісь кругосвітні подорожі і огинають земну кулю. Друзі, ну зрозумійте, що кругле не обов'язково має форму кулі! Можна здійснити кругосвітню подорож і на плоскій Землі", - говорить на відеоролику Лоза.
«Стверджується, що люди роблять якісь кругосвітні подорожі і огинають земну кулю. Хлопці, ну зрозумійте, що кругле не обов'язково кулясте! Можна здійснити кругосвітню подорож і на плоскій Землі»: Юрій Лоза не здається! pic.twitter.com/cXavmqxTOU— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) January 26, 2021
Юрій Лоза заявив, що Земля може бути плоска
В коментарях Юрія Лозу тут же рознесли в пух і прах підписники.
Як ми повідомляли раніше, Юрій Лоза розкритикував творчість померлої солістки The Cranberries.
Також ми писали, що Юрій Лоза потрапив у базу сайту "Миротворець" за пропаганду російської агресії.
Читайте РБК-Україна в Google News