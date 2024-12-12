Юпітер у найгіршому положенні. Астропрогноз та важливі поради на 12 грудня

Прогноз астропогоди на 12 грудня

Не варто планувати на четвер важливі справи та ухвалювати серйозні рішення. Через ретроградність Меркурія також варто відмовитися від подорожей, а ще не треба витрачати багато грошей. Але можна відвідувати перукарні й змінювати зачіску.

"До 13:37 не треба планувати великих інтелектуальних і фізичних навантажень. Цей період - один з найбільш енергетично потужних. В організмі просинаються потужні сили, важливо вміти ними керувати. Усі справи потребують максимального усвідомлення, зібраності та ретельності", - попередила астролог.

"Потрібна підвищена обережність у справах, доводьте усе раніше розпочате до логічного завершення. Беріться за справи лише за умови, що ви усвідомлюєте весь процес від початку до фіналу. Піклуйтесь про близьких людей, робіть подарунки, даруйте радість оточуючим", - також радить вона.

Гороскоп на 12 грудня (ілюстрація: Pexels)

Астролайфхаки на четвер

12 грудня - день Юпітера, планети "великого щастя", широких обріїв і багатих можливостей. До 10 червня 2025 року він буде знаходитися в Близнюках️. Це - найгірше положення для найдобрішої планети Сонячної системи. Однак це сприятливо для тих, хто пов'язаний з літературною та видавничою діяльністю, подорожами, підприємництвом і великим бізнесом.

До 4 лютого 2025 року Юпітер буде ретроградним. У цей період варто уникати балакучості та непослідовності. Особливо це стосується сфер, де важливі комунікації, потрібні гаджети чи транспорт, або ж ведення документації.

"Можна збалансувати юпітеріанські енергії, використовуючи в одязі та прикрасах індиго та фіолетовий кольори. Через загальний фон доби краще не розпочинати нові справи, пов’язані з бізнесом, юриспруденцією, освітою, наукою та усім, що має відношення до усього іноземного", - розповіла Соловйова.