18-річний студент-медик Ілля Гаманін, який ще в липні із завзяттям трощив наш Герб на адмінбудівлі в Куп'янську, отримав своє під Бахмутом. Він загинув у боях проти України.

Про це з "жалем" повідомили ворожі ЗМІ.

Пішов воювати в "ЛНР"

Пишуть, що після деокупації Харківщини, юнак "не зміг з цим змиритися і записався до армійського корпусу так званої ЛНР".

Зрадник 2004 року народження, отримав уламок у серце у боях під Бахмутом, який росіяни принизливо називають "Артемовськом".

Іллюша добровільно перейшов на сторону ворога після тимчасової окупації Харківської області разом ще з кількома студентиками, які на камеру розпиналися про "нацистську символіку" в Куп'янську. Втім Куп'янськ звільнили, як і українську землю від зрадник Іллі Гаманіна.

Скриншот

"Молодь Харківської області нещадно трощить символ нацистської України, оскільки більше не бажає бачити його у себе в місті", - сказала дівчина (її опізнали потім як студентку першого курсу медколеджу Дар'ю Антонову) на відомому відео.

Дар'я Антонова (скриншот)

Далі двоє хлопців піднялися на крані автомобіля-вишки до фасаду будівлі, прикрашеної ліпниною квітів та гербом України, й почали бити молотком по гербу. Вандали продовжили трощити герб, допоки від нього нічого не лишилося. Одним з цих "умільців" і був наш Іллюшка, який безславно загинув під Бахмутом.

Зрадники трощать герб (скриншот)

"Сьогодні молодіжна рада зібралася, щоб зняти символ злочинної фашистської влади української. Звичайно, ми ж не вандали, ми будемо повністю міняти на наші, російські символи", - сказав тоді Ілля.

Відомо, що Іллі Гаманіну було 18 років, він колишній студент 3-го курсу медичного коледжу та син начальника відділу фінансів військової частини Сергія Гаманіна.