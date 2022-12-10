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Юный предатель, разбивший герб в Купянске, позорно погиб: что известно

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Бахмут, Суббота 10 декабря 2022 15:50
Юный предатель, разбивший герб в Купянске, позорно погиб: что известно Илья Гаманин (скриншот)
Автор: Светлана Мащенко

18-летний студент-медик Илья Гаманин, который еще в июле с рвением крушил наш Герб на админздании в Купянске, получил свое под Бахмутом. Он погиб в боях против Украины.

Об этом со "скорбью" сообщили вражеские СМИ.

Пошел воевать в "ЛНР"

Пишут, что после деоккупации Харьковщины, юноша "не смог с этим смириться и записался в армейский корпус так называемой ЛНР".

Предатель 2004 года рождения получил обломок в сердце в боях под Бахмутом, который россияне унизительно называют "Артемовском".

Ильюша добровольно перешел на сторону врага после временной оккупации Харьковской области вместе с несколькими студентиками, которые на камеру распинались о "нацистской символике" в Купянске. Впрочем, Купянск освободили, как и украинскую землю от предателя Ильи Гаманина.

Юный предатель, разбивший герб в Купянске, позорно погиб: что известно

Скриншот

"Молодежь Харьковской области беспощадно крушит символ нацистской Украины, поскольку больше не желает видеть его у себя в городе", - сказала девушка (ее опознали потом как студентку первого курса медколледжа Дарью Антонову) на известном видео.

Юный предатель, разбивший герб в Купянске, позорно погиб: что известно

Дарья Антонова (скриншот)

Далее двое парней поднялись на кране автомобиля-вышки к фасаду здания, украшенного лепниной цветов и гербом Украины, и стали бить молотком по гербу. Вандалы продолжили крушить герб, пока от него ничего не осталось. Одним из этих "умельцев" и был наш Ильюшка, бесславно погибший под Бахмутом.

Юный предатель, разбивший герб в Купянске, позорно погиб: что известно

Предатели крушат герб (скриншот)

"Сегодня молодежный совет собрался, чтобы снять символ преступной фашистской власти украинской. Конечно, мы же не вандалы, мы будем полностью менять на наши, российские символы", - сказал тогда Илья.

Известно, что Илье Гаманину было 18 лет, он был бывшим студентом 3-го курса медицинского колледжа и сыном начальника отдела финансов воинской части Сергея Гаманина.

Ранее мы писали, что Олеся Жураковская рассказала об поддержавшем РФ актере из Мариуполя.

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предатель Война в Украине Купянск