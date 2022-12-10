Юный предатель, разбивший герб в Купянске, позорно погиб: что известно

18-летний студент-медик Илья Гаманин, который еще в июле с рвением крушил наш Герб на админздании в Купянске, получил свое под Бахмутом. Он погиб в боях против Украины.

Об этом со "скорбью" сообщили вражеские СМИ.

Пошел воевать в "ЛНР"

Пишут, что после деоккупации Харьковщины, юноша "не смог с этим смириться и записался в армейский корпус так называемой ЛНР".

Предатель 2004 года рождения получил обломок в сердце в боях под Бахмутом, который россияне унизительно называют "Артемовском".

Ильюша добровольно перешел на сторону врага после временной оккупации Харьковской области вместе с несколькими студентиками, которые на камеру распинались о "нацистской символике" в Купянске. Впрочем, Купянск освободили, как и украинскую землю от предателя Ильи Гаманина.

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"Молодежь Харьковской области беспощадно крушит символ нацистской Украины, поскольку больше не желает видеть его у себя в городе", - сказала девушка (ее опознали потом как студентку первого курса медколледжа Дарью Антонову) на известном видео.

Дарья Антонова (скриншот)

Далее двое парней поднялись на кране автомобиля-вышки к фасаду здания, украшенного лепниной цветов и гербом Украины, и стали бить молотком по гербу. Вандалы продолжили крушить герб, пока от него ничего не осталось. Одним из этих "умельцев" и был наш Ильюшка, бесславно погибший под Бахмутом.

Предатели крушат герб (скриншот)

"Сегодня молодежный совет собрался, чтобы снять символ преступной фашистской власти украинской. Конечно, мы же не вандалы, мы будем полностью менять на наши, российские символы", - сказал тогда Илья.

Известно, что Илье Гаманину было 18 лет, он был бывшим студентом 3-го курса медицинского колледжа и сыном начальника отдела финансов воинской части Сергея Гаманина.