Юная актриса поразила украинцев горячим фото в бикини

Ира Кудашова (фото: instagram.com/irinaa_kudashova)

Ира Кудашова из "Школы" восхитила фанатов откровенным снимком в купальнике

19-летняя Ирина Кудашова поразила сеть соблазнительным фото в бикини. Звезда популярного сериала "Школа" опубликовала откровенный снимок в своем Instagram-аккаунте.

"Сколько женихов уже убитые тобой, детка?" - подписала фото юная актриса.

На снимке, который был сделан в Одессе, Ира позирует в купальнике с леопардовым принтом. Волосы "школьницы" распущенны, а на лице - минимум макияжа.

Ира Кудашова (фото: instagram.com/irinaa_kudashova)

Многочисленные фанаты засыпали девушку комплиментами по поводу ее красоты и фигуры.

Я хоть и не жених, но убит

Красивая очень!

Очень люблю тебя!

Тебе так идет это купальник. Фигура шикарная, как и ты.

Невероятно шикарная

Ждала фоток в этом купальнике

Настоящая сердцеедка

Ты там самая красивая бусинка

Скриншот комментариев

Отметим, что Ира частенько радует поклонников соблазнительными фото.

Ира Кудашова (фото: instagram.com/irinaa_kudashova)

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