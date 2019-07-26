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Юна актриса вразила українців гарячим фото в бікіні

STYLERФільми і серіали    26.07.2019 - 14:03
Юна актриса вразила українців гарячим фото в бікіні
Іра Кудашова (фото: instagram.com/irinaa_kudashova)

Іра Кудашова зі "Школи" захопила фанатів відвертим знімком в купальнику

19-річна Ірина Кудашова вразила мережа спокусливим фото в бікіні. Зірка популярного серіалу "Школа" опублікувала відвертий знімок у своєму Instagram-акаунті.

"Скільки наречених вже вбиті тобою, крихітко?" - підписала фото юна актриса.

На знімку, який був зроблений в Одесі, Іра позує в купальнику з леопардовим принтом. Волосся "школярки" ріпущене, а на обличчі - мінімум макіяжу.

Юна актриса вразила українців гарячим фото в бікіні

Іра Кудашова (фото: instagram.com/irinaa_kudashova)

Численні фанати засипали дівчину компліментами з приводу її краси і фігури.

  • Я хоч і не молодий, але убитий
  • Дуже красива!
  • Дуже люблю тебе!
  • Тобі так іде цей купальник. Шикарна фігура, як і ти.
  • Неймовірно шикарна
  • Чекала фоток в цьому купальнику
  • Справжня серцеїдка
  • Ти там найкрасивіша бусинка
 

Скріншот коментарів

Зазначимо, що Іра частенько радує шанувальників спокусливими фото.

 

Іра Кудашова (фото: instagram.com/irinaa_kudashova)

Раніше ми писали про те, що Тіна Кароль показала пружні сідниці на відвертих фото.

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