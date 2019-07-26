Юна актриса вразила українців гарячим фото в бікіні

Іра Кудашова зі "Школи" захопила фанатів відвертим знімком в купальнику
19-річна Ірина Кудашова вразила мережа спокусливим фото в бікіні. Зірка популярного серіалу "Школа" опублікувала відвертий знімок у своєму Instagram-акаунті.
"Скільки наречених вже вбиті тобою, крихітко?" - підписала фото юна актриса.
На знімку, який був зроблений в Одесі, Іра позує в купальнику з леопардовим принтом. Волосся "школярки" ріпущене, а на обличчі - мінімум макіяжу.
Іра Кудашова (фото: instagram.com/irinaa_kudashova)
Численні фанати засипали дівчину компліментами з приводу її краси і фігури.
Скріншот коментарів
Зазначимо, що Іра частенько радує шанувальників спокусливими фото.
Іра Кудашова (фото: instagram.com/irinaa_kudashova)
Раніше ми писали про те, що Тіна Кароль показала пружні сідниці на відвертих фото.