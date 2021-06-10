В ЮАР женщина родила сразу 10 детей: всплыли неожиданные факты о женщине

Информация о матери-рекордсменке разлетелась по всем СМИ и социальным сетям. Женщина стала первой мамой десяти младенцев одновременно. Женщине провели кесарево сечение на 29 неделе беременности, чтобы сохранить жизнь все малышам.

Однако власти ЮАР сообщают, что нет никаких данных о факте таких родов и никаких записей о матери они не обнаружили. Якобы они проверили все больницы провинции Гаутенг, а также записи в актах рождения.

"Правительство обратило внимание на сообщения в СМИ и социальных сетях, в которых утверждается, что женщина из Южной Африки родила 10 детей и, как сообщается, побила мировой рекорд. Рождение младенцев приписывают женщине по имени Гозиам Тамара Ситхол из провинции Гаутенг. Правительство не может подтвердить факт такого рождения в медучреждениях страны", - сообщила правительственный руководитель по связям с общественностью Фумла Уильямс.

В правительстве ЮАР предположили, что родители могут хотеть оставаться в тени из-за культурных и традиционных убеждений.

Как позже сообщила тетя младенцев, малыши находятся в инкубаторах и борются за свою жизнь, а их мама восстанавливается после тяжелых родов. Тема рождения этих детей очень деликатная и пока общественность должна проявить больше уважения и понимания к ситуации.

"Это наше решение. Люди начали сомневаться в рождении этих детей, но они родились. Мама жизнерадостный и сильный человек, она не хочет, чтобы люди смотрели на ее страдания. Люди охотятся на этих детей и проверяют их регистрацию в органах внутренних дел", - заявила Тембиса Тен.

Родственница добавила, что вся информация о детях и их маме обязательно будет рассказана, но только после того, как их здоровье придет в норму.