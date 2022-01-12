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Яйца в Украине становятся деликатесом: почему их цена рекордно растет

Автор: Людмила Жукова

В Украине стремительно дорожают куриные яйца. Эта тенденция продолжилась даже после Нового года.

Об этом сообщает ТСН.

Цены на яйца шокируют

Сейчас в стране в среднем за десяток просят 45 гривен. И это не предел. Тем временем в соседней Польше десяток стоит 28 грн, а в Испании – 34 грн.

"И до Нового года, и после Нового года цена на яйца очень высокая. Это в первую очередь обусловлено фактическими затратами на производство этой продукции", - сообщил экономист Олег Пендзин.

Почему продукт дорожает

На цену влияют такие факторы, как сезонность, удорожание зерновых, а также цены на газ.

"Если правительство не вмешается в ситуацию с ценами на энергоносители, то ассоциации производителей вынуждены будут информировать правительство о повышении цен на их продукцию", - добавил эксперт.

Перед Новым годом Ассоциация птицеводов Украины сообщила правительству о критической ситуации. Возможно, будут дотации.

"Птицеводство является одним из крупнейших потребителей газа. За год газ вырос в 12 раз. Мы являемся участниками этого обращения. Пока этот механизм не запущен, подготовка происходит на уровне документов. Но мы надеемся, что правительство будет способно хотя бы на три-четыре месяца запустить механизм", - рассказал исполнительный директор Ассоциации птицеводов Украины Сергей Карпенко.

Если правительство вмешается в ситуацию - снижение цены на яйца произойдет в феврале.

Как мы писали ранее, после Нового года в Украине подорожали овощи.

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