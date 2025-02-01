"Йшла полем під прицілом снайперів": історія Валентини з Чернігівщини в музеї "Голоси мирних"

На початку березня 2022 року російські війська зайшли у село на Чернігівщині, де проживала Валентина. Громаду оточили танками та БТРами, а у місцевих забрали мобільні телефони. Саме тому про смерть сина від ворожого обстрілу мати дізналася аж через тиждень.

Згодом Валентині повідомили ще й про смерть 90-річної матері. Снаряд влучив прямо у її хату, сховатися у льоху старенька не могла, оскільки була паралізованою. Поховати маму згідно з православним обрядом Валентині не дозволили — цвинтар був замінований. За тілом сина мати йшла пішки у сусіднє село — повз поле з російськими снайперами. Перепоховати найрідніших людей дозволили через місяць – вже після деокупації Чернігівської області.

Дивіться історію Валентини https://u.to/SayfIQ

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