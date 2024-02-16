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Йому було 22… Загинув титулований український спортсмен

П'ятниця 16 лютого 2024 10:21
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Йому було 22… Загинув титулований український спортсмен Загинув дзюдоїст Станіслав Гуленков (фото: Facebook / Департамент культури, молоді та спорту Волинської ОДА))
Автор: Поліна Іваненко

Захищаючи Україну від російських загарбників на фронті загинув 22-річний спортсмен, сержант ЗСУ Станіслав Гуленков.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на публікацію Федерації дзюдо України у Facebook.

Що відомо про загибель воїна

Гуленков загинув 20 квітня 2023 року в районі населеного пункту Новокалинове Донецької області (Авдіївський напрямок), "виконуючи бойове завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності країни".

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Станіслав Гуленков (фото: Facebook / Департамент культури, молоді та спорту Волинської ОДА)

Однак ідентифікувати тіло бійця вдалося лише зараз.

"Його самопожертва та відданість у захисті Батьківщини є взірцем мужності та патріотизму для всього українського народу. Нехай його молода душа знайде спокій на небесах, а рідним та близьким нашого захисника сил та терпіння пережити цю страшну втрату", - йдеться у пості федерації.

Про місце і час поховання Станіслава буде повідомлено пізніше.

На зображенні може бути: 1 особа та текст

Станіслав Гуленков (фото: Facebook / Департамент культури, молоді та спорту Волинської ОДА)

Що відомо про Гуленкова

Станіслав був спортсменом відділення дзюдо Волинської обласної школи вищої спортивної майстерності. Він вихованець Волинської обласної організації ФСТ "Динамо" України, майстер спорту України з цього виду єдиноборства.

Гуленков - призер Кубку Європи серед юніорів, неодноразовий призер національних першостей серед кадетів та молоді.

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Станіслав Гуленков (фото: Facebook / Департамент культури, молоді та спорту Волинської ОДА)

Лучанин проходив військову службу за контрактом у військовій частині Державної прикордонної служби України.

Ми знову втратили цвіт нації, прекрасного спортсмена, у якого все життя ще було попереду…

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Станіслав Гуленков (фото: Facebook / Департамент культури, молоді та спорту Волинської ОДА)

РБК-Україна щиро співчуває близьким та рідним молодого спортсмена і захисника.

Нагадаємо, раніше вже стало відомо, що під Авдіївкою загинув чеський доброволець, який допомагав захищати Україну.

Окрім цього, нещодавно ми розповідали, що у Німеччині з ножем напали на українських баскетболістів через національність.

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