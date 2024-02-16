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Ему было 22… Погиб титулованный украинский спортсмен

Пятница 16 февраля 2024 10:21
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Ему было 22… Погиб титулованный украинский спортсмен Погиб дзюдоист Станислав Гуленков (фото: Facebook / Департамент культуры, молодежи и спорта Волынской ОГА)
Автор: Полина Иваненко

Защищая Украину от российских захватчиков, на фронте погиб 22-летний спортсмен, сержант ВСУ Станислав Гуленков.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию Федерации дзюдо Украины в Facebook.

Что известно о гибели воина

Гуленков погиб 20 апреля 2023 года в районе населенного пункта Новокалиново Донецкой области (Авдеевское направление), "выполняя боевое задание по защите территориальной целостности и независимости страны".

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Станислав Гуленков (фото: Facebook / Департамент культуры, молодежи и спорта Волынской ОГА)

Однако идентифицировать тело бойца удалось только сейчас.

"Его самопожертвование и преданность в защите Родины является образцом мужества и патриотизма для всего украинского народа. Пусть его молодая душа обретет покой на небесах, а родным и близким нашего защитника сил и терпения пережить эту страшную утрату", - говорится в посте федерации.

О месте и времени захоронения Станислава будет сообщено позже.

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Станислав Гуленков (фото: Facebook / Департамент культуры, молодежи и спорта Волынской ОГА)

Что известно о Гуленкове

Станислав был спортсменом отделения дзюдо Волынской областной школы высшего спортивного мастерства. Он воспитанник Волынской областной организации ФСО "Динамо" Украины, мастер спорта Украины по этому виду единоборства.

Гуленков - призер Кубка Европы среди юниоров, неоднократный призер национальных первенств среди кадетов и молодежи.

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Станислав Гуленков (фото: Facebook / Департамент культуры, молодежи и спорта Волынской ОГА)

Лучанин проходил военную службу по контракту в воинской части Государственной пограничной службы Украины.

Мы снова потеряли цвет нации, прекрасного спортсмена, у которого вся жизнь еще была впереди…

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Станислав Гуленков (фото: Facebook / Департамент культуры, молодежи и спорта Волынской ОГА)

РБК-Украина искренне соболезнует близким и родным молодого спортсмена и защитника.

Напомним, ранее уже стало известно, что под Авдеевкой погиб чешский доброволец, помогавший защищать Украину.

Кроме того, недавно мы рассказывали, что в Германии с ножом напали на украинских баскетболистов из-за национальности.

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