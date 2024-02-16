Ему было 22… Погиб титулованный украинский спортсмен
Защищая Украину от российских захватчиков, на фронте погиб 22-летний спортсмен, сержант ВСУ Станислав Гуленков.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию Федерации дзюдо Украины в Facebook.
Что известно о гибели воина
Гуленков погиб 20 апреля 2023 года в районе населенного пункта Новокалиново Донецкой области (Авдеевское направление), "выполняя боевое задание по защите территориальной целостности и независимости страны".
Станислав Гуленков (фото: Facebook / Департамент культуры, молодежи и спорта Волынской ОГА)
Однако идентифицировать тело бойца удалось только сейчас.
"Его самопожертвование и преданность в защите Родины является образцом мужества и патриотизма для всего украинского народа. Пусть его молодая душа обретет покой на небесах, а родным и близким нашего защитника сил и терпения пережить эту страшную утрату", - говорится в посте федерации.
О месте и времени захоронения Станислава будет сообщено позже.
Станислав Гуленков (фото: Facebook / Департамент культуры, молодежи и спорта Волынской ОГА)
Что известно о Гуленкове
Станислав был спортсменом отделения дзюдо Волынской областной школы высшего спортивного мастерства. Он воспитанник Волынской областной организации ФСО "Динамо" Украины, мастер спорта Украины по этому виду единоборства.
Гуленков - призер Кубка Европы среди юниоров, неоднократный призер национальных первенств среди кадетов и молодежи.
Станислав Гуленков (фото: Facebook / Департамент культуры, молодежи и спорта Волынской ОГА)
Лучанин проходил военную службу по контракту в воинской части Государственной пограничной службы Украины.
Мы снова потеряли цвет нации, прекрасного спортсмена, у которого вся жизнь еще была впереди…
Станислав Гуленков (фото: Facebook / Департамент культуры, молодежи и спорта Волынской ОГА)
РБК-Украина искренне соболезнует близким и родным молодого спортсмена и защитника.
Напомним, ранее уже стало известно, что под Авдеевкой погиб чешский доброволец, помогавший защищать Украину.
Кроме того, недавно мы рассказывали, что в Германии с ножом напали на украинских баскетболистов из-за национальности.