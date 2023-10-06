Ему было 17, а ей 71. История любви пары, которая встретилась 9 лет назад и счастлива до сих пор

Гэри и Альмеда с разницей в возрасте 53 года вместе уже девять лет. В этом году Альмеда отмечает свое 80-летие.

История любви Альмеды и Гэри

Гэри было всего 17 лет, когда они впервые встретились с Альмедой. Он влюбился по уши в нее, хотя ей был на то время 71 год, и они начали встречаться.



Зная, что их отношения с самого начала были серьезными, пара попросила благословения у мамы Гэри, Тэмми, которой тогда было 48 лет, и его бабушки Кэролайн, которой тогда был 71 год.

Пара дождалась, пока Гэри исполнится 18 лет, прежде чем поженится. Они сыграли свадьбу 26 октября 2015 года, а затем вместе переехала в дом Альмеды с одним из ее внуков, который на три года старше ее нового мужа.

У Гэри и Альмеды разница в возрасте 53 года (фото: instagram.com/garyandalmeda)

По словам Альмеды, она сразу при первой встрече поняла, что Гэри ее единственный и неповторимый мужчина.

Несмотря на значительную разницу в возрасте между парой, пара влюблена больше, чем когда-либо, и недавно отпраздновала 80-летие Альмеды.

Гэри, которому сейчас 26 лет, называет Альмеду своей "куколкой" и самой удивительной женой в мире.

"Я самый счастливый муж на каждый день, когда мне удается просыпаться рядом с тобой. Ты делаешь меня самым счастливым мужчиной каждый день, и я хочу всегда делать тебя самой счастливой женщиной", - написал Гэри под совместной фотографией с женой.

"Ты действительно любовь всей моей жизни, и я люблю тебя каждым ударом своего сердца", - добавил он.

Пара безумно влюблена в друг друга (фото: instagram.com/garyandalmeda)

Пара, которая скоро будет праздновать седьмую годовщину свадьбы, часто сталкивается с негативной реакцией по поводу разницы в возрасте в 53 года, однако их это не беспокоит.

"Альмеда настолько молода душой, что возраст нас просто не заботит, мы никогда о нем не задумываемся. Я просто знаю, что Бог ответил на мои молитвы в тот день, когда она вошла в мою жизнь", - сказал Гэри.