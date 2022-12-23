Його боялася вся Європа: розкрито причину смерті середньовічного лицаря, Чорного принца Едуарда

Знаменитий середньовічний лицар Едуард Вудстоцький, принц Уельський, був старшим сином короля Англії Едуарда III. Він жив між 1330 та 1376 роками. У 1372 році він брав участь у військовій кампанії у Франції й несподівано помер після повернення додому. Довгий час вважалося, що причиною смерті стала дизентерія.

Як повідомляє видання Daily Mail , медики проаналізували дані та з'ясували, що причина смерті Чорного принца була зовсім інша.

Чорний принц Едуард був спадкоємцем англійського престолу і в той час вважався найвеличнішим солдатом. Він брав участь у війнах з 16 років і набув жорстокої репутації. Своє прізвисько він отримав або за колір обладунків, або через свою особливу жорстокість - він керував різаниною понад 3000 солдатів при облозі Ліможа у Франції в 1370 році.

Едуард Вудсток був найпопулярнішим воїном і членом королівської родини, його ім'я згадується в п'єсах Шекспіра "Річард II" і "Генріх V". Ключова роль принца Едуарда в Сторічній війні, серед інших, визначила його як спірну, але велику фігуру середньовіччя.

Чорний принц помер у віці 45 років і на смертному одрі він склав незвичайні вказівки щодо своєї могили - він попросив зобразити його у всеозброєнні, як на війні. Його могилу мали розмістити так, щоб усі могли її побачити та помолитися за "його гниючий труп".

Його смерть призвела до великих змін в Англії й багато років історики намагалися розгадати причину смерті молодого і міцного чоловіка.

Через рік після смерті помер і його батько, а корона дісталася 10-річному братові Едуарда – принцу Річарду, який став королем Річардом II. Той правив Англією до 1399 року.

Як стверджується в архівних записках, принц Едуард майже 9 років страждав на тяжку невиліковну хворобу. Попри всі участі у війнах з 16 років, він жодного разу не був поранений.

Вважалося, що він заразився невідомою хворобою відразу після битви під Нахером в Іспанії в 1367 році. Оскільки більшість його армії померли від дизентерії та інших захворювань, то вважалося, що і принц помер від цієї хвороби.

У середньовічній Європі була поширена амебна форма дизентерії - вона супроводжувалася діареєю, болями в животі, втратою ваги та млявістю. Ускладнення могли спричинити внутрішні рубці, виразки кишечника чи запалення.

Однак незадовго до смерті принц Едуард брав участь у битві - під час воєнної кампанії на допомогу Туару у Франції. В 1372 він піднімався на борт корабля, довго знаходився в дорозі та навіть бився. Медики замислилися, чи зміг би він усе це винести, якби був хворий на дизентерію.

З'ясувалося, що Чорний принц мав інші проблеми зі здоров'ям незадовго до смерті - анемію, пошкодження нирок, абсцес печінки та артрит. І якщо в нього і була дизентерія, то помер він, швидше за все, від бруцельозу або малярії, які також були поширені в середньовічній Європі.

Малярія викликається паразитами, які потрапляють у кров після укусу комара. І інфекція може спати кілька місяців або навіть років. Зазвичай проявляється у вигляді лихоманки, головного болю, м'язового болю, проблем з кишечником, втоми, анемії та врешті-решт призводить до відмови органів.

"Це відповідало б мінливому характеру його хвороби та занепаду до кінця його життя", - вважають медики.

Тому лікарі з 21-го інженерного полку в Йоркширі після вивчення всіх історичних звітів дійшли висновку, що принц Едуард Вудстоцький помер від багаторічної малярії. Вона могла супроводжуватись і іншими хворобами.