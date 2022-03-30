Защита йодом от радиации: как правильно принимать и что категорически запрещено делать

Врач предупредила, что просто так для профилактики йод пить нельзя.

"Только при проверенной информации о выбросе радиации, для того, чтобы защитить щитовидную железу следует однократно принять йод. Тогда щитовидная железа будет занята переработкой принятого йода, а не радиоактивного!" - пишет врач.

Средства, дозы и способ применения

Если вы принимаете таблетки калия йодида (1 т - это 250 мг):

взрослые и дети старше 2 лет - 125 мг - 1/2 таб.

дети младше 2 лет - 40 мг - 1/6 таб.

Если нет таблеток калия йодида, то можно использовать обычный 5% раствор йода. Капать его в стакан теплого молока (не воды, потому что может вызвать ожоги) и выпить:

взрослые и дети старше 14 лет - 40-44 капли

дети 5-14 лет - 20 капель

Детям младше 5 лет йод внутрь нельзя. Необходимо его накапать в воду, и нанести на кожу конечностей:

дети 2-5 лет - 20 капель

дети младше 2 лет - 10 капель

Для кормящих матерей - 40 капель 5% раствора йода на стакан молока.

Пациентам с гипертиреозом - такую же дозу - 3 дня, с гипотиреозом - увеличить дозу девотироксина на 50% в течение недели. Для детей после 13 лет дозы те же. К 13 годам - 7-10 капель.

Какая может быть профилактика

С целью профилактики йододефицита достаточно потреблять 150 мкг йода в сутки (йодомарин, поливитамины).