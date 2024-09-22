Стало відомо, як часто можна їсти сосиски, і які купувати, щоб не отруїтися

З чого насправді роблять сосиски?

Сосиски - це різновид дрібно подрібненого гомогенізованого холодного м'яса, підданого термічній обробці. Їх готують з різних видів м'яса.

Найпоширенішими є свинячі, курячі, індичі та телячі сосиски. Однак у магазинах можна знайти і рибні або овочеві ковбаски, а також з різними добавками, наприклад, сирними та гострими.

Одна сосиска (75 г) містить приблизно 242 ккал і: жири: 19,6 г, в тому числі насичені жири: 7 г, натрій: 574 мг, вуглеводи: 1,6 г, цукру: 1,1 г, білки: 13,6 г.

Тому сосиски мають високу калорійність і велику кількість жиру та натрію. Вони складаються переважно з м’яса та добавок, таких як спеції та ароматизатори, а також часто також води, соєвого білка, модифікованого крохмалю, консервантів та підсилювачів смаку. Консистенція сосисок дозволяє додавати в них багато не обов’язково корисних інгредієнтів, тому варто уважно перевіряти склад продукту, який ви хочете купити.

Чи корисно їсти сосиски?

Завжди дивіться на їхні інгредієнти Через те, що це високооброблений м’ясний продукт із значною кількістю солі, жиру та калорій і низьким вмістом поживних речовин, ковбаси не є корисними.

Тому їх не слід включати в наш щоденний раціон, а лише час від часу, наприклад, 1-2 рази на місяць.

Вживання занадто великої кількості обробленої їжі значно підвищує ризик розвитку раку, хвороб серця, діабету, атеросклерозу, надмірної ваги та ожиріння.

Однак, завдяки великій популярності ковбасних виробів і широкому асортименту на полицях магазинів, серед них можна знайти і продукцію хорошої якості.

Тому хороші ковбаси повинні мати найкоротший можливий склад і максимально можливий вміст м’яса (бажано понад 90%).

Вони містять 4-5 інгредієнтів, таких як м’ясо, сіль, спеції, натуральні ароматизатори та, можливо, невелику кількість крохмалю.

Якісні ковбаси часто також містять натуральні добавки, такі як порошок ацероли або сушену ацеролу. Вони природним чином зберігають їжу, покращують колір м'яса та покращують його смак.

Якісні ковбаси мають високий вміст білка, який є будівельним матеріалом для м’язів, шкіри та кісток нашого організму. Він також бере участь у транспортуванні кисню та поживних речовин по організму. М'ясо також містить велику кількість вітамінів групи В, які виконують різні важливі функції в організмі, і, перш за все, відповідають за правильне функціонування нашої нервової системи.

Вони також допомагають розщеплювати білки та жири та захищають організм від пошкодження нервів. Вітамін B12 також підтримує виробництво гемоглобіну, важливого білка, необхідного для транспортування кисню по всьому тілу. Хот-доги та ковбаси з червоного м’яса, такого як баранина, свинина та яловичина, багаті залізом.

Воно відіграє важливу роль у транспортуванні кисню до клітин, формуванні гемоглобіну та бере участь у виробленні еритроцитів. Залізо також захищає клітини від вільних кисневих радикалів.

Ці сосиски не їжте і не давайте дітям. Як вибрати хороші сосиски?

Окрім ковбасних виробів, які мають у своєму складі якісний продукт, на прилавках магазинів ви знайдете також ковбаси, які мають мало спільного з першими.

Продукти найгіршої якості зазвичай дешеві та упаковані у великі упаковки. На жаль, купуючи нездорову їжу, ви начебто тільки економите, тому що лікування може обійтися вам набагато дорожче, а якщо ви їсте такі продукти щодня, то можете навіть заплатити за це життям.

Тож якщо ви хочете час від часу дозволити собі з’їсти сосиску і не отруїти себе та своїх рідних нездоровою їжею, перевіряйте інгредієнти та уникайте цих інгредієнтів:

М'ясо механічної сепарації (шкіра, кістки, жир) - найгірший за якістю вид м'яса, який насправді має мало спільного з м'ясом. В основному він складається із залишків хрящів, шкіри та сухожиль від шкаралупи тварин і кісток від виробництва м’яса. Крім того, такий продукт характеризується низьким вмістом білка і не має великої поживної цінності, тому він не додає нічого до вашого раціону, окрім великої кількості порожніх калорій,

Наповнювачі - такі як соєвий білок, модифікований крохмаль, пшеничні волокна або манна крупа. Ці інгредієнти хоч і не шкідливі для здоров’я, але й корисними їх назвати теж не можна. Вони замінюють частину м'яса, яка має бути у складі ковбас (може бути навіть менше 50%), тому їх вміст свідчить про погану якість продукту. У такі сосиски також додається велика кількість води, це ви дізнаєтеся, коли вона займає одне з перших місць у складі.

Свинячий жир, жир птиці - це неякісні і дешеві наповнювачі, які використовуються в ковбасах меншої якості. Крім того, вони шкідливі тим, що занадто високий вміст жиру в продукті сприяє, в тому числі, до: для підвищення рівня холестерину в крові та відкладення жирової тканини під шкірою та навколо внутрішніх органів.

Фосфати - використовуються в харчових продуктах як емульгатори, стабілізатори, регулятори кислотності та антиоксиданти. Вони перешкоджають засвоєнню кальцію, що послаблює кістки та може призвести до остеопорозу у літніх людей. У надлишку вони також порушують гормональний баланс і можуть призвести до ожиріння, гіпертонії та розладів серця та кровоносної системи.

Глутамат натрію (Е 621) - це органічна хімічна речовина, яка підсилює смак і запах, надаючи глибокий м'ясний аромат, який називається умамі. У природі він міститься в м’ясі, грибах і морепродуктах, але його також додають до багатьох страв, в основному в китайській кухні. На жаль, його надлишок шкодить здоров'ю і може викликати такі симптоми, як слабкість, запаморочення, прискорене серцебиття, підвищене потовиділення і занепокоєння. Він також може викликати астму та рак.

Нітрит натрію (Е250) - є консервантом і компонентом солі для захисту м'яса від розвитку бактерій ботулізму, а також надає м'ясу рожевий колір. Це також продовжує термін придатності продукту. При нагріванні до температури вище 150 градусів Цельсія стає канцерогенним. Однак вам не потрібно розігрівати навіть ковбасу, що містить нітрит натрію, оскільки це вже було зроблено під час її виробництва, тому навіть холодна ковбаса, що містить нітрит натрію, матиме потенційний канцерогенний ефект.

Пам’ятайте, що нітрит натрію також може містити інше м’ясо та нарізки, які ви їсте, і цей інгредієнт накопичується в організмі та може сприяти розвитку раку.

Корисні ковбаси не повинні містити нітриту натрію, фосфатів і глутамату натрію, але повинні містити якомога більше м’яса. Також переконайтеся, що в них мало натрію, жиру та калорій. Кращим вибором буде виріб з максимально коротким складом.