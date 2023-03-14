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Її потрібно правильно готувати: розвінчано основні міфи про шкідливість картоплі

Фото: Розвінчано основні міфи про картошку (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Картопля - це овоч, який багатьма звинувачений "у всіх смертних гріхах". Вважається, що від нього повніють і взагалі він не корисний. Але це зовсім так.

Нутриціолог Сніжана Ворошилова у Instagram розвінчала основні міфи про картоплю.

Основні міфи про картоплю

Перший міф - це те, що картопля дуже калорійна. Насправді у 100 грамах овочу всього 77 калорій, а це три рази менше, ніж у такій кількості хліба.

Найбільше небезпечна за жирами - смажена картопля, в ній міститься 276 калорій. Чіпси теж дуже калорійні, у них 576 калорій.

Другий міф – це те, що від картоплі гладшають. Вся справа у кількості. Якщо їсти картоплю у відвареному та запеченому вигляді, ви ніколи не погладшаєте. Вживайте 100-150 г продукту за раз, тоді ваша вага не буде збільшуватися.

Третя помилка, що в картоплі, крім крохмалю, немає нічого. В овочі є калій, мікронутрієнти та вітамін С. Найкращий варіант отримання вітамінів – це запікати картоплю.

Четверте неправильне судження, що картопля викликає діабет. Це не так. Вся справа в кількості та частоті вживання.

П'ятий міф полягає в тому, що картоплю не можна їсти з м'ясом. Якщо ви вживатимете невелику кількість відвареної в мундирі картоплі або печеної з білками, нічого поганого не станеться.

Нагадаємо, що нутриціолог назвала продукти, які потрібно завжди мати вдома.

Крім того, дієтолог назвала суперфуд, який потрібно їсти всім.

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