Їсти і худнути: 8 продуктів, які прискорюють втрату ваги
Під час схуднення варто обирати продукти з низькою калорійністю та полегшують процес втрати ваги. До того ж такі продукти корисні для організму.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Eat This, Not That!
Втрата ваги полягає в тому, щоб знайти баланс, який вам підходить, і вибір правильних продуктів може змінити все.
Дієтолог Дестіні Муді назвала 8 продуктів, які мають низьку калорійність.
Болгарський перець
Болгарський перець - це яскравий і хрусткий фрукт із неймовірно низьким вмістом калорій - лише 27 ккал на 100 г.
Високий вміст води та великий рівень вітаміну С роблять овоч фантастичним вибором для контролю споживання калорій.
"Солодкий перець є чудовим доповненням до таких страв, як салати чи яєчня, оскільки він додає достатню кількість об’єму, допомагаючи відчувати ситість, намагаючись схуднути", - каже Муді.
Червоний болгарський перець особливо багатий антиоксидантами, такими як бета-каротин і лікопін, які відомі тим, що зміцнюють імунітет, зменшують запалення та знижують ризик хронічних захворювань, таких як рак і хвороби серця.
Яблучний оцет
Такий продукт містить лише дві калорії на столову ложку.
На відміну від білого оцту, яблучний має злегка солодкуватий смак.
Можна змішати трохи яблучного оцту з чайною ложкою меду та діжонською гірчицею. Вийде своєрідна заправка для салату з низькою калорійністю.
Головна суперздатність цього продукту - це те, що він ефективно розщеплює жири. Саме тому цей диво-продукт входить до складу багатьох дієт.
Морква
У продукті міститься лише 35 ккал на 100 г. Морква є ситною закускою, яка може вгамувати голод без надто великих калорій.
При цьому морква містить близько 10 г вуглеводів та 0,2 г жирів. Протеїну в моркві теж мало - всього близько 0,9 г на 100 г.
Пектин є основною формою розчинної клітковини в моркві. Розчинні волокна можуть знизити рівень цукру в крові, уповільнюючи перетравлення цукру та крохмалю.
Основними нерозчинними волокнами моркви є целюлоза, геміцелюлоза та лігнін. Нерозчинні волокна можуть зменшити ризик запорів і сприяти регулярному випорожненню.
Солоні огірки
Солоні огірки є напрочуд низькокалорійною закускою, лише 14 ккал на 100 г.
Як і інші ферментовані продукти, солоні огірки мають низьку калорійність. Вони також містять помірну кількість вітаміну K, зокрема у формі K1.
При цьому продукт містить багато солі, адже вона слугує консервантом. Тому не слід споживати багато солоних огірків за раз.
Також в огірках міститься багато мінералів, зокрема кальцій, залізо, магній, марганець, фосфор, калій та цинк.
Гірчиця
У продукті є лише 9 калорій на одну столову ложку. Вона є низькокалорійною альтернативою більш шкідливим соусам, таким як майонез і кетчуп.
Гірчиця також є хорошим джерелом різних мікроелементів, зокрема:
- Вітамін С: 24,9 мг
- Кальцій: 60 мг
- Залізо: 2,7 мг
- Магній 48 мг
- Фосфор 57 мг
- Цинк: 0,4 мг
Гриби
Гриби надзвичайно універсальні, а також низькокалорійні - лише 15 калорій на чашку та зовсім не містять жирів.
Водночас гриби надають довге відчуття насичення завдяки високому вмісту клітковини.
До того ж вони містять антиоксиданти, зокрема селен і ерготіонеїн, які допомагають захистити організм від вільних радикалів і знизити ризик розвитку хронічних захворювань. Антиоксиданти сприяють зміцненню імунної системи та зменшенню запалення в організмі.
Полуниця
Полуниця - чудовий солодкий варіант, щоб задовольнити тягу до солодкого та містить лише 23 калорії на пів склянки.
Одна порція, що складається з восьми ягід полуниці, містить менше третини цукру, а це 7 г.
Клітковина допомагає позбавитися від зайвої ваги. Одна чашка нарізаної полуниці пропонує 3,3 грама клітковини. Вживання клітковини змушує вас відчувати ситість довше, тамуючи голод і допомагаючи споживати менше шкідливих калорій.
Буряк
Буряк містить лише 29 калорій на пів склянки, 1,7 г білка, 0,2 г жиру і 2 г клітковини. Овоч багатий корисними для серця нітратами, які можуть покращити здоров’я серцево-судинної системи.
Це робить буряк ідеальним доповненням до вашої дієти, спрямованої на зниження ваги.
Буряковий сік також допомагає регулювати рівень цукру в крові, що робить його корисним для підтримки стабільної енергії протягом дня.
Раніше дієтологи називали "найздоровіший варіант" яєць в магазині.
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