Їсти і худнути: 8 продуктів, які прискорюють втрату ваги

Під час схуднення варто обирати продукти з низькою калорійністю та полегшують процес втрати ваги. До того ж такі продукти корисні для організму.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Eat This, Not That !

Втрата ваги полягає в тому, щоб знайти баланс, який вам підходить, і вибір правильних продуктів може змінити все.

Дієтолог Дестіні Муді назвала 8 продуктів, які мають низьку калорійність.

Болгарський перець

Болгарський перець - це яскравий і хрусткий фрукт із неймовірно низьким вмістом калорій - лише 27 ккал на 100 г.

Високий вміст води та великий рівень вітаміну С роблять овоч фантастичним вибором для контролю споживання калорій.

"Солодкий перець є чудовим доповненням до таких страв, як салати чи яєчня, оскільки він додає достатню кількість об’єму, допомагаючи відчувати ситість, намагаючись схуднути", - каже Муді.

Червоний болгарський перець особливо багатий антиоксидантами, такими як бета-каротин і лікопін, які відомі тим, що зміцнюють імунітет, зменшують запалення та знижують ризик хронічних захворювань, таких як рак і хвороби серця.

Яблучний оцет

Такий продукт містить лише дві калорії на столову ложку.

На відміну від білого оцту, яблучний має злегка солодкуватий смак.

Можна змішати трохи яблучного оцту з чайною ложкою меду та діжонською гірчицею. Вийде своєрідна заправка для салату з низькою калорійністю.

Головна суперздатність цього продукту - це те, що він ефективно розщеплює жири. Саме тому цей диво-продукт входить до складу багатьох дієт.

Морква

У продукті міститься лише 35 ккал на 100 г. Морква є ситною закускою, яка може вгамувати голод без надто великих калорій.

При цьому морква містить близько 10 г вуглеводів та 0,2 г жирів. Протеїну в моркві теж мало - всього близько 0,9 г на 100 г.

Пектин є основною формою розчинної клітковини в моркві. Розчинні волокна можуть знизити рівень цукру в крові, уповільнюючи перетравлення цукру та крохмалю.

Основними нерозчинними волокнами моркви є целюлоза, геміцелюлоза та лігнін. Нерозчинні волокна можуть зменшити ризик запорів і сприяти регулярному випорожненню.

Солоні огірки

Солоні огірки є напрочуд низькокалорійною закускою, лише 14 ккал на 100 г.

Як і інші ферментовані продукти, солоні огірки мають низьку калорійність. Вони також містять помірну кількість вітаміну K, зокрема у формі K1.

При цьому продукт містить багато солі, адже вона слугує консервантом. Тому не слід споживати багато солоних огірків за раз.

Також в огірках міститься багато мінералів, зокрема кальцій, залізо, магній, марганець, фосфор, калій та цинк.

Гірчиця

У продукті є лише 9 калорій на одну столову ложку. Вона є низькокалорійною альтернативою більш шкідливим соусам, таким як майонез і кетчуп.

Гірчиця також є хорошим джерелом різних мікроелементів, зокрема:

Вітамін С: 24,9 мг

Кальцій: 60 мг

Залізо: 2,7 мг

Магній 48 мг

Фосфор 57 мг

Цинк: 0,4 мг

Гриби

Гриби надзвичайно універсальні, а також низькокалорійні - лише 15 калорій на чашку та зовсім не містять жирів.

Водночас гриби надають довге відчуття насичення завдяки високому вмісту клітковини.

До того ж вони містять антиоксиданти, зокрема селен і ерготіонеїн, які допомагають захистити організм від вільних радикалів і знизити ризик розвитку хронічних захворювань. Антиоксиданти сприяють зміцненню імунної системи та зменшенню запалення в організмі.

Полуниця

Полуниця - чудовий солодкий варіант, щоб задовольнити тягу до солодкого та містить лише 23 калорії на пів склянки.

Одна порція, що складається з восьми ягід полуниці, містить менше третини цукру, а це 7 г.

Клітковина допомагає позбавитися від зайвої ваги. Одна чашка нарізаної полуниці пропонує 3,3 грама клітковини. Вживання клітковини змушує вас відчувати ситість довше, тамуючи голод і допомагаючи споживати менше шкідливих калорій.

Буряк

Буряк містить лише 29 калорій на пів склянки, 1,7 г білка, 0,2 г жиру і 2 г клітковини . Овоч багатий корисними для серця нітратами, які можуть покращити здоров’я серцево-судинної системи.

Це робить буряк ідеальним доповненням до вашої дієти, спрямованої на зниження ваги.

Буряковий сік також допомагає регулювати рівень цукру в крові, що робить його корисним для підтримки стабільної енергії протягом дня.