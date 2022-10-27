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Їхав 20 годин: фронтмен "Без обмежень" Танчинець розповів, як допомагав українцям

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Четвер 27 жовтня 2022 20:18
Їхав 20 годин: фронтмен "Без обмежень" Танчинець розповів, як допомагав українцям Сергій Танчинець (instagram.com/sergii_tanchynets)
Автор: Тетяна Самарук

Лідер українського гурту "Без обмежень" Сергій Танчинець розповів, що коли Росія напала на Україну, то він не міг більше займатися творчістю. Він вирішив стати водієм, щоб допомагати українцям.

Про це він розповів в інтерв'ю ЖВЛ.

За його словами, в перші місяці повномасштабної війни він не міг зосередитися на музиці та хотів бути корисним для українців, які евакуювалися з Києва та Київської області, тікаючи від обстрілів. Тому артист евакуйовував бажаючих у Мукачево Закарпатської області.

Їхав 20 годин: фронтмен &quot;Без обмежень&quot; Танчинець розповів, як допомагав українцямСергій Танчинець розповів, як евакуйовував людей (скрін)

"Спочатку я навіть не вмикав радіо в авто. Я не почувався музикантом. Спочатку я просто був водієм. Я розумів, що в нас є туровий бус "Без обмежень" і ми можемо відвезти вантаж. 17-18 разів ми їхали з Мукачева в Київ і назад", - розповів він.

Зокрема, попри десятки блокпостів та заторів, Танчинець сумлінно допомагав українцям. По дорозі він людей вислуховував та підтримував.

Їхав 20 годин: фронтмен &quot;Без обмежень&quot; Танчинець розповів, як допомагав українцямСергій Танчинець розповів, як евакуйовував людей (скрін)

Артист каже, що перша поїздка була дуже складна, адже тривала 20 годин.

"Назад ми відвозили людей, які хотіли виїхати з Києва. Ми їхали від війни і зрозуміло, що люди в пригніченому стані. Тому якась психологічна підтримка була", - сказав лідер гурту.

Додамо, що дружина артист Ганна та двоє дітей через війну виїхали в Японію.

Їхав 20 годин: фронтмен &quot;Без обмежень&quot; Танчинець розповів, як допомагав українцямСергій Танчинець з дружиною (скрін)

Раніше ми повідомляли, що "Без обмежень" у відео показали біль та горе, які українці пережили за останні три місяці.

Також ми писали, що Тарас Тополя з групою "Антитіла" беруть на піклування дітей загиблих на війні героїв.

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артист БЕZ ОБМЕЖЕНЬ Сергей Танчинец