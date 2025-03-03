Їх легко зробити власноруч: перевірені органічні добрива для розсади

Чому варто обирати органічні добрива

Органічні добрива ідеально підходять для розсади, адже вони діють м’яко і не обпалюють ніжні корені молодих рослин. Вони містять азот, фосфор, калій та мікроелементи у природній формі, які легко засвоюються сходами.

На відміну від синтетичних засобів, органіка не накопичується в ґрунті та плодах, зберігаючи їхню екологічність. У березні, коли розсада активно нарощує зелену масу, такі добрива допомагають уникнути дефіциту поживних речовин.

До того ж їхнє приготування вдома економить кошти і дозволяє використати відходи, як-от кухонні залишки чи бур’яни. Це простий спосіб поєднати користь для рослин і турботу про довкілля.

Компостне підживлення для розсади

Компост - універсальне органічне добриво, яке можна приготувати з кухонних відходів і рослинних залишків. Для розсади в березні візьміть добре перепрілий компост (темний, розсипчастий, без запаху) і розведіть його водою у співвідношенні 1:10.

Дайте суміші настоятися добу, потім процідіть через марлю - рідина готова до поливу. Використовуйте її раз на 10-14 днів, поливаючи розсаду під корінь по 50-100 мл на рослину.

Компост збагачує ґрунт органічними речовинами і стимулює ріст кореневої системи. Але не переборщіть - надлишок може призвести до витягування сходів.

Зола як джерело калію і фосфору

Деревна зола - чудове добриво для розсади, багате калієм і фосфором, які потрібні для міцних стебел і коренів.

Візьміть 1 столову ложку золи на 1 літр води, розмішайте і настоюйте 24 години, періодично збовтуючи. Проціджений розчин використовуйте для поливу під корінь раз на 2 тижні - по 30-50 мл на горщик.

Зола також знижує кислотність ґрунту, що корисно для перцю та томатів, які люблять нейтральний pH. Важливо брати золу від спалювання деревини чи соломи, а не вугілля чи пофарбованих матеріалів. Це простий і доступний спосіб підживлення в березні.

Органічні добрива - економний та потужний спосіб підживити рослини (фото: Freepik.com)

Трав’яний настій для азотного живлення

Трав’яний настій - потужне джерело азоту, необхідного для росту зеленої маси розсади в березні.

Наповніть відро свіжою кропивою, кульбабою чи скошеною травою на 2/3, залийте водою і настоюйте 5-7 днів у теплому місці, доки не з’явиться піна. Готовий настій процідіть і розведіть водою 1:10, щоб не обпекти рослини.

Поливайте розсаду під корінь раз на 10 днів, використовуючи 50-70 мл на рослину. Для зменшення запаху під час бродіння додайте трохи золи чи дріжджів. Цей метод ідеально підходить для томатів і перцю, які потребують азоту на ранніх етапах.

Застосування підживлень: правила і терміни

Органічні добрива вносять лише після появи 2-3 справжніх листків, коли розсада зміцніє - зазвичай це середина березня. Перед підживленням ґрунт зволожують чистою водою, щоб уникнути опіків коренів.

Усі розчини вносять під корінь, уникаючи потрапляння на листя, особливо в сонячну погоду. Починайте з малих доз (30-50 мл), поступово збільшуючи до 100 мл для старшої розсади. Не змішуйте різні види добрив в один день - між підживленнями має пройти 7-10 днів. У березні досить 2-3 підживлень, щоб підготувати рослини до пересадки.

Переваги і застереження

Органічні добрива безпечні, доступні та покращують структуру ґрунту, що ідеально для розсади в домашніх умовах. Вони дозволяють виростити здорові рослини без хімії, що особливо цінують любителі екопродуктів.

Компост, зола й трави завжди під рукою - це економія порівняно з магазинними засобами. Однак важливо не перегодовувати розсаду, щоб вона не витягувалася і не втрачала міцності. Використовуйте лише добре перепрілу органіку, адже свіжа може містити патогени чи насіння бур’янів.

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