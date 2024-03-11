Їде там, де інші не можуть. Боєць "Муха" з 93 ОМБр розповів, як вивозить поранених квадроциклом

Боєць 93 ОМБр "Холодний Яр" із позивним "Муха" кожного дня рятує поранених військових, він забирає їх майже з "нуля". Пілот їде там, де інші не можуть, адже його транспорт - квадроцикл.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на відео, яке з'явилося на YouTube-каналі "Український свідок".

Рятує майже з "нуля"

"Все залежить від ступеня поранення. Якщо той у свідомості, якщо він один і при тямі, то просто сідає назад. Якщо лежачий, то я вкладаю його на ноші, пристібаю та їду на точку евакуації. Там його зустрічає інший екіпаж, на авто, який везе пораненого вже на стабілізаційний пункт", - розповів "Муха".

Боєць рятує поранених квадроциклом Kawasaki 750, максимальна швидкість якого - трохи понад 100 кілометрів на годину. Втім, це за "ідеальних умов". А ґрунтовою дорогою транспорт може розганятись до 35-50 кілометрів на годину.

"Муха" рятує військових майже з "нуля". Він забирає поранених з місць, куди окупанти не можуть дістати зі стрілецької зброї.

"Іноді туди може прилітати артилерія, можуть літати дрони. Я працюю без автомата, він мені тільки заважає", - розповів пілот.

"Муха" з 93 ОМБр (фото: "Український свідок")

Найважча ніч

За словами "Мухи", найкраща погода для евакуації поранених - туман та дощ. Втім, так буває не завжди.

"Найскладніше - коли бруд замерзає, їдеш ніби по цеглинах. По відносно нормальній дорозі я дістаюся місця за тридцять хвилин, а якщо вона замерзає, то буває, що й півтори години. Це без "трьохсотих" (поранених), з "трьохсотими" ще складніше", - пояснив боєць.

Також він пригадав про ніч, коли він зробив понад 10 виїздів. Тоді "Муха" провів за кермом квадроцикла майже 24 години.

"Енергетиків я не вживаю, можу тільки водички попити. Буває, відчуваєш, що зірки зійшлися і ти можеш все. Тоді дієш на адреналіні та на характері. Якщо не злізати з квадроцикла, то можна працювати без їжі навіть добу", - розповів пілот.

"Спочатку я рахував врятованих, а потім перестав. Я кайфую від того, що роблю. Рятувати людей квадроциклом - найкраща робота у світі", - додав він.