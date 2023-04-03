"Їдь у свій Бахмут!" В Буковелі мужик накинувся на бойового медика (відео)

На карпатському курорті в Буковелі сталася надзвичайна ситуація. Хамовитий відпочивальник наїхав на бойового медика, який приїхав сюди на реабілітацію.

Що сталося у Буковелі

Як розповів на відео бойовий медик, держава відправляє на курорт військових та медиків із ПТСР, благо, така можливість є. Але знаходяться індивіди, які обзивають ЗСУ "скотиною", "чмом" і ще мають нахабство ставити питання.

Так, на другому ролику можна побачити хамовитого чоловіка в халаті, який називає медика "лошарою". В руках у нього кухоль з пивом, поводиться він неадекватно.

"Ти бачиш, провокатори приїжджали тут і починають тут. Звідки він приїхав?" - каже хам.

На що медик йому відповів, що він приїхав із Бахмута.

"Їдь туди у свій Бахмут! Чого ти тут сидиш?" - каже неадекват.

На відео дивіться самі, як все відбувалося. Зважаючи на все, деякі українці навіть через рік жорстокої війни, не розуміють взагалі, кому зобов'язані життям.

У коментарях українці вимагають знайти неадеквата та відправити його на розмінування.

Пора відвідати Буковель нашим хлопцям.

Це точно, нехай розміновує десь під Краматорськом.

На розмінування його!

Воєнкомат, може навідаєтесь до хряка?! Тіло відпочило, сил набралося та готове до бою.

От такі козли відсиджуються, бо у них є гроші і розмовляє російською і власника Буковелі все влаштовує, бо він має гроші.

Дружина неадеквата розповіла свою версію подій

Пізніше у мережі з'явилося відео із поясненнями дружини чоловіка, який напав на медика. Вона виклала свою версію подій.

За її словами, її чоловік був напідпитку. Вони розмовляли російською мовою та нібито бойовому медику (тоді вони ще не знали, хто він) це не сподобалося. Він зробив їм зауваження.

"Звичайно ж, моєму чоловікові це не сподобалося, і він відреагував. Спочатку м'яко, а потім уже грубіше", - розповіла дружина хама.

Жінка вважає, що її чоловіка провокували.

"У результаті, він зняв усе на камеру у вигідному моменті, коли мій чоловік казав: "Що ти провокуєш"?", - сказала вона на відео.

Зазначимо, що дружина чоловіка, який образив медика, взагалі не розуміє в чому проблема і провини свого чоловіка не визнає.