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"‎Езжай в свой Бахмут!" В Буковеле мужик набросился на боевого медика (видео)

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Буковель, Понедельник 03 апреля 2023 12:15
"‎Езжай в свой Бахмут!" В Буковеле мужик набросился на боевого медика (видео) В Буковеле отдыхающий на курорте обидел боевого медика (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

На карпатском курорте в Буковеле произошла дичайшая ситуация. Хамовитый отдыхающий наехал на боевого медика, приехавшего сюда на реабилитацию.

Видео опубликовали в одном из Telegram-каналов.

Что произошло в Буковели

Как рассказал на видео боевой медик, государство отправляет на курорт военных и медиков с ПТСР, благо, такая возможность есть. Но находятся индивидумы, которые обзывают ВСУ "скотиной", "чмом" и еще имеют наглость задавать вопросы.

Так, на втором ролике можно увидеть хамовитого мужчины в халате, который обзывает медика "лошарой". В руках у него стакан с пивом, ведет он себя неадекватно.

"Ты видишь, провокаторы поприезжали тут и начинают умничать. Откуда он приехал?" - говорит хам.

На что медик ему ответил, что он приехал из Бахмута.

"Езжай туда в свой Бахмут! Чего ты тут сидишь?" - говорит неадекват.

На видео смотрите сами, как все происходило. Судя по всему, некоторые даже спустя год жестокой войны, не понимают вообще, кому обязаны жизнью.

В комментариях украинцы требуют найти неадеквата и отправить его на разминирование.

  • Пора відвідати Буковель нашим хлопцям.
  • Це точно, нехай розміновує десь під Краматорськом.
  • На розмінування його!
  • Воєнкомат, може навідаєтесь до хряка?! Тіло відпочило, сил набралося та готове до бою.
  • От такі козли відсиджуються, бо у них є гроші і розмовляє російською і власника Буковелі все влаштовує, бо він має гроші.

Напомним, что в Хмельницком после избиения бойца ВСУ священниками Московского патриархата в храме местные власти инициировали запретит РПЦ в Украине пользоваться земельными участками на территории общины, возле храма собрались сотни граждан на акцию протеста.

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