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"Якщо буде критично потрібно". Нардепка зробила заяву, щодо мобілізації жінок

Фото: Інна Совсун (facebook.com/sovsun.inna)
Автор: Людмила Жукова

Мобілізація в Україні продовжується для поповнення резервів армії. Жінки наразі служать добровільно, але нардепка партії "Голос" Інна Совсун наполягає на примусовому залученню жінок до лав ЗСУ у разі потреби.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на інтерв'ю нардепки програмі "Це ніхто не буде дивитись".

Що сказала Інна Совсун

Совсун зазначила, що в Конституції написано, що всі громадяни України повинні брати участь у захисті державності. Відтак, вона пояснила, чи підтримує ідею мобілізувати жінок.

"Популярна відповідь, що жінок не можна мобілізовувати, і президент сказав, що не підпише закон. Та у нас у Конституції написано, що всі громадяни України повинні брати участь у захисті державності. Не написано тільки чоловіки чи тільки жінки. Для чоловіків прописана обов'язкова служба, але обов'язок захищати державу у нас записаний для всіх", - сказала депутатка.

Вона також зауважила, що в Україні вже є багато жінок, які служать.

"Якщо це буде критично потрібно для оборони держави й у нас не буде ким замінити частину людей, які служать в армії", - сказала Інна, щодо мобілізації жінок.

За словами Совсун, служба в армії "це не лише служба "безпосередньо на лінії зіткнення", а є багато посад у тилу, які могли б обіймати жінки".

 

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