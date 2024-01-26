"Якщо буде критично потрібно". Нардепка зробила заяву, щодо мобілізації жінок

Що сказала Інна Совсун

Совсун зазначила, що в Конституції написано, що всі громадяни України повинні брати участь у захисті державності. Відтак, вона пояснила, чи підтримує ідею мобілізувати жінок.

"Популярна відповідь, що жінок не можна мобілізовувати, і президент сказав, що не підпише закон. Та у нас у Конституції написано, що всі громадяни України повинні брати участь у захисті державності. Не написано тільки чоловіки чи тільки жінки. Для чоловіків прописана обов'язкова служба, але обов'язок захищати державу у нас записаний для всіх", - сказала депутатка.

Вона також зауважила, що в Україні вже є багато жінок, які служать.

"Якщо це буде критично потрібно для оборони держави й у нас не буде ким замінити частину людей, які служать в армії", - сказала Інна, щодо мобілізації жінок.

За словами Совсун, служба в армії "це не лише служба "безпосередньо на лінії зіткнення", а є багато посад у тилу, які могли б обіймати жінки".