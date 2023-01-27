"Як ми тепер без тебе?" Українська ведуча повідомила про величезне горе в сім'ї

Що написала телеведуча

"Я ніколи не виставляла свій біль та свої сумні почуття напоказ. Але зараз я не можу тримати цей смуток у собі. У нашій родині вчора сталося величезне горе. З життя пішла моя найрідніша людина, моя прабабуся", - пише Даша.

У дописі вона згадала безліч пам'ятних моментів з дитинства, які були пов'язані з бабусею.

"Я не можу поки що прийняти те, що після школи, ти не подзвониш і не запитаєш, як мої справи; що ми не гратимемо в гру, яка називалася "Конячка"; що після тренування в суботу ми не приїдемо до тебе з мамою і не питимемо смачного чаю з твоїми улюбленими цукерками "Корівка"; що ти не питатимеш, чи багато в мене наречених та не будеш шуткувати зі мною", - згадує дівчина.

Маленька Даша та її прабабуся (фото: instagram.com/savinadasha)

Крім того, Савіна пише, що завжди була маленькою копією своєї бабусі: така сама мудра, вперта, цілеспрямована та працьовита. Якщо Даші казали, що вона схожа на прабабусю, це був для неї найкращий комплімент.

Як повідомила ведуча в дописі, її бабусю забрала хвороба, яка почала розвиватися ще декілька років тому. Однак що саме за недуга, дівчина не згадує.

Даша Савіна багато часу проводила з прабабусею (фото: instagram.com/savinadasha)

"Ще півтора року тому ти мала бути на моєму весіллі, але хвороба не дала нам такої можливості. Ти з останніх сил продовжувала показувати всім нам своє бажання жити та боролася за кожен день. Ти дивувала своїм прагненням до життя, оптимізмом та позитивом усіх навколо", - ділиться Даша.

Найжахливіше те, що через війну вона не може приїхати на прощання з рідною людиною. Проте свої почуття вона виразила словами, розділивши емоції з читачами.

Святкування 92-річчя прабабусі Даші Савіної (фото: instagram.com/savinadasha)

Хто така Даша Савіна

Даша Савіна - це українська модель і телеведуча на каналі "Футбол". Крім того, вона є дружиною українського футболіста, захисника клубу "Шахтар" Валерія Бондаря. Також Даша - майстер спорту із бальних танців.

Даша Савіна зі своїм чоловіком Валерієм Бондарем (фото: instagram.com/savinadasha)

Після 24 лютого вона почала активно займатися волонтерством, а саме допомагати постраждалим під час війни. Зокрема Савіна проводить благодійні аукціони, на яких продає форму відомих футболістів.

Даша Савіна займається волонтерством (фото: instagram.com/savinadasha)