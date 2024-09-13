"Яблучко від яблуні": ось які звички діти успадковують від батьків

Нездорові схеми харчування

Якщо батьки мають нездорові харчові звички, то й діти навчаються обирати нездорову їжу, нехтуючи здоровою. Вони борються з контролем порцій і неправильно обирають їжу.

Батьки повинні формувати здорові харчові звички не тільки для дитини, а й для себе, а ще - створювати сприятливе середовище для дітей, щоб будувати позитивні стосунки з їжею.

Прокрастинація

Батьки, які часто відкладають завдання, можуть ненавмисно навчити своїх дітей робити те саме. Ця звичка може заважати продуктивності, створювати стрес і негативно впливати на успіх.

Подавайте приклад, ефективно керуючи завданнями та уникаючи прокрастинації. Навчіть дитину розвивати навички розподілу часу та встановіть розпорядок дня, який сприятиме продуктивності.

Відсутність емпатії

Діти часто відображають ставлення батьків до інших. Якщо батьки виявляють брак емпатії, нехтують чужими почуттями або мають упереджену поведінку, то й у дітей можуть розвиватися подібні тенденції, що суттєво вплине на їхні соціальні взаємодії та стосунки.

Виховуйте емпатію, обговорюючи почуття та навчаючи дітей враховувати точку зору інших. Моделюйте співчутливу поведінку та заохочуйте вчинки доброти.

Погана особиста гігієна

Діти навчаються правил гігієни від своїх батьків. Якщо батьки нехтують особистою гігієною, діти можуть прийняти подібні звички, а це призведе до проблем зі здоров'ям та до соціальних труднощів.

Агресія

Батьки, які застосовують фізичні покарання або проявляють агресивну поведінку, можуть передати дитині думку, що бити - є прийнятним способом вирішення конфліктів або вираження емоцій.

Словесні образи

Діти, які чують від батьків грубу, критичну чи образливу мову, можуть прийняти подібні стилі спілкування, що призведе до псування стосунків у майбутньому та низької самооцінки.

Істерики

Якщо батьки реагують на стрес емоційними спалахами, то це ненавмисно навчає дітей так само справлятися з розчаруванням.

Нехтування фізичною активністю

Якщо батьки більшу частину свого часу проводять пасивно, сидячи, то й діти можуть прийняти подібний спосіб життя та втратити переваги фізичної активності.

Відсутність фінансової грамотності

Якщо батьки не вчать дітей правильному поводженню з грішми, то діти будуть мати проблеми з управлінням фінансами, надмірними витратами та відсутністю звички заощаджувати. Навчати дітей цього питання потрібно змалечку. Показувати хороший приклад, підказувати, заохочуючи відкриті розмови про гроші.

Лінь

Виявляється, існує набір генів, який і передає бажання лінуватися. Тобто, хоч би як батьки виховували дитину, гени тут будуть брати своє. Саме тому позбавлятися лінощів так важко.

Залежність від шкідливих речовин

Куріння, міцний алкоголь, наркотики. Вплив оточення, безумовно, має велике значення. Але це, по суті, лише активує те, що закладено генами. Ризик того, що дитина батьків, які курять, теж почне курити, становить близько 75%.

Бажання подорожувати

Дивитися на нові країни та міста - це подобається дуже багатьом людям. Але мати постійний "свербіж" до поїздок в нові місця, відчуття справжньої спраги пригод - це передається спадково. І за це відповідає ген DRD-7R, який викликає постійне бажання переміщатися.

Вміння керування автомобілем

Швидкість реакції, орієнтація у просторі та взагалі бажання сісти за кермо теж передається нам спадково. Саме тому бувають люди, які нізащо не сядуть за кермо, воліючи все життя користуватися міським транспортом або таксі.