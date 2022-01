"Я не знаю, как буду жить дальше": родные убитых военнослужащих в Днепре в шоке от горя

Военнослужащие их Херсонской области, которые погибли в Днепре – Артем Левковский, Леонид Черник и Александр Буганов. Ребята были призваны в разное время и некоторым осталось служить всего пару месяцев.

Артем Левковский

Родом из города Олешки, родился 16 декабря 2000 года. После окончания школы поступил в Херсонское кулинарное училище. На службу был призван 18 ноября 2020 года. После службы собирался остаться в военной части.

Директор школы Надежда Штанько рассказала, что Артем был активным, отзывчивым, дружелюбным, активно участвовал в школьных мероприятиях.

"Он учился в классе с углубленным изучением математики. Всегда отзывчивый человек, общительный, очень хорошо помню, когда они вместе с ребятами на школьном мероприятии Show must go on представляли современную песню и он очень ярко показал себя.

В 2016 году он хотел поступить в другое образовательное учреждение. Потом он передумал и сказал, что пойдет в 10-й класс. Он еще год проучился в 10-м классе, а затем поступил в Херсонский высшего кулинарного училища. Дальше мы встречались на школьных выпускных", - рассказала Штанько.

Друг детства Артема шокирован его гибелью. Они дружили все школьные годы и Сергей Савченко считал его лучшим человеком.

"Мы всю школу прошли вместе. Я его очень давно знаю. Он был хорошим парнем. Просто можно сказать, что самый лучший. Вот и все. Он был очень хорошим парнем. Он никогда не ссорился и всегда выходил из конфликтов. Его все там уважали", - сообщил Савченко.

Леонид Черник

Родом из Каховки, школу закончил в 2017 году, потом учился на электросварщика. До конца срочной службы ему оставалось всего 3 месяца.

"Я не переживу это, я не знаю, как я дальше буду жить. Он для меня старший сынок. Он просто был хорошим. Плохого никто о нем не скажет. Сосед вон живет, тоже постоянно гулять ездили.

Не знаю, не знаю. Ему три месяца осталось до дембеля. Говорил, мама, буду идти работать. Он учился на электросварщика в Новокаховском высшем профессиональном училище", - рассказала мама Леонида Виктория Юркевич.

Классный руководитель Леонида Черника Маргарита Малиновская шокирована известием. Парень был в ее первом выпуске, а весь класс был очень дружен, практически одна семья.

"Весь наш классный коллектив очень сочувствует родителям, мы все волнуемся, все поддерживаем маму, семью, дети активизировались. Они, конечно, хотят в последний путь провести нашего одноклассника.

Леня за время обучения показал себя как очень веселый ребенок. У него были приятели в школе, вне школы. Дети все в один голос говорят, что именно в 9 классе, когда был наш выпускной год, дети все так сдружились, что стали одной семьей. И сейчас это для нас всех огромная потеря", - рассказала учительница.

Александр Буганов

Родом был из села Подокалиновка, родился в 1987 году.

Как рассказал староста сельской рады Роман Пустовой, Отец Буганова участником АТО и военнопленным. После возвращения отец Александра пошел на контрактную службы и перевез семью в Днепр, а в селе остались только бабушка и дедушка.