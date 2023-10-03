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"Я вже не боюся". 76-річна українка , яку насильно до Росії, повернулася додому, подолавши 4000 км

76-річна українка повернулася додому після того, як її вивезли до РФ (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

76-річна мешканка села Дементіївка Віра Чернуха повернулася до рідного дому після того, як її вивезли до Росії. Вона єдина мешканка населеного пункту після трагічних подій.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на Reuters.

Історія 76-річної Віри Чернухи

Коли російські війська бомбили село в перший день повномасштабного вторгнення минулого року, вона прокинулося в лікарні прямо на кордоні з Росією. Щоб дістатися додому, знадобилися місяці і шлях довжиною чотири тисячі кілометрів і п'ять країн.

Зараз жінка похилого віку зайнята усуненням пошкоджень свого двору та доглядом за пам'ятником українським воїнам, які загинули під час захисту села.

"Я більше не боюся. Я прожила своє життя", - розповіла Віра.

Все, що вона пам'ятає з 24 лютого 2022 року, це те, що рано-вранці, вона дізналася, що почалася війна, потім у двір впала ракета.

Віра живе у селі Дементіївка (фото: Getty Images)

"У мене кухонні двері були відчинені, я стояла поруч із плитою. Я подивилася у вікно, скло розбилося, дверна рама відлетіла і була чорна хмара, земля піднялася вгору", - згадує бабуся.

У Білгороді (РФ), куди її привезли, вона отямилася в лікарні.

"Я сказала, що нікуди не піду, сяду тут у Білгороді на лаві біля вокзалу. Але потім мене знайшла невістка і за допомогою волонтерів мене забрали", - розповіла жінка журналістам.

Перетнути кордон було неможливо. Щоб повернутися додому, довелося проїхати 4000 км через Латвію, Литву та Польщу. Це зайняло у жінки тиждень.

Зазначимо, що ЗСУ повернули більшу частину Харківської області під час контрнаступу. Тепер Віра живе у селі сама. За її словами, сусідів із села теж вивезли до РФ.

 

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