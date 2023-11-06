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"Я вважаю вас проектом кремля": Пташка з "Азовсталі" звернулась до Ірини Фаріон

Пташка дала відсіч Ірині Фаріон (фото: instagram.com/ptashka_from_azovstal)
Автор: Юлія Любченко

Пташка з "Азовсталі" не залишилась осторонь жорстких висловлювань Ірини Фаріон про російськомовних військивих та вирішила дати їй відсіч.

Про те, як саме Катерина Поліщук відповіла Фаріон, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис військової у соціальній мережі Instagram.

Пташка з "Азовсталі" жорстко відповіла Ірині Фаріон

Та сама Пташка, що своїми піснями не давала втратити бойовий дух військовим на "Азовсталі" і пережила не просто полон, а ледве залишилась жива, не змогла промовчати й вступитися за своїх побратимів, які віддають життя на фронті і при цьому говорять російською. 

Так, після гучної заяви Ірини Фаріон, дівчина, яка на собі пережила страхи війни та дивом повернулася з російського полону вирішила не мовчати і поставити пані Ірину на місце.

Катерина написала великий допис в Instagram, де висловилась так, як вважає за потрібним. 

Скриншот

"Знайте межу! Мій свідомий вибір - розмовляти українською незалежно від обставин. Але заяви подібних пані фУріон викликають не бажання просувати українську, а лише сказати і це моя позиція: пані фУріон, забрудніть руки священною українською землею, смердючим порохом і лайном, в якому доводиться вже десятий рік воювати кожному з нас. Проведіть тут хоча б добу, перш ніж називати себе патріоткою. ваші слова не вартують і ламаного гроша, якою б мовою вони були", - написала Поліщук. 

Але на цьому Пташка не закінчила свою думку і ще більш жорстко опустила Ірину.

"Ваша позиція не проукраїнська і я вважаю вас проектом кремля. Ви - ворог, що просуває отруйні гидкі наративи. Ваша позиція і вислови - л***о. Це говорить вам та, яка в полоні розмовляла Українською. Це говорить та, що захищає Україну три роки пліч-о-пліч з Героями які розмовляють українською, російською, грузинською, білоруською, польською, десятками діалектів, англійською та десятком інших мов та говірок", - висловилась Пташка. 

Також військова додала, щоб Фаріон обовʼязково перевірила її допис на наявність помилок. І назвала її "не патріоткою". 

"І ще. Знаєте що, пані фУріон, заверните свою позицию в мусорный пакетик, прицепите на палочку и идите в с***у!", - завершила свою думку Пташка. 

Раніше ми писали про те, що командир полку "Азов" жорстко розніс Фаріон.

А щоб скласти всю картину, переглянте наш матеріал про те, як Фаріон видала скандальну заяву про російськомовних воїнів ЗСУ.

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Ірина ФаріонПташка