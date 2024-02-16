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"Я витяг ікону та почав молитися". Поранений воїн вразив історією свого порятунку

П'ятниця 16 лютого 2024 19:31
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"Я витяг ікону та почав молитися". Поранений воїн вразив історією свого порятунку Олексій Назарчук проходить реабілітацію у Львові (фото: Facebook/UNBROKEN Ukraine)
Автор: Василина Копитко

25-річний Олексій Назарчук отримав поранення на Донеччині на початку цієї зими. В метрі від нього приземлився ворожий боєприпас. Уламки посікли все тіло, але не зачепили життєво важливих органів. Зараз воїн проходить реабілітацію у Львові.

Історію захисника розповідає РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію на центру UNBROKEN Ukraine у Facebook.

Історія пораненого воїна

Олексій пішов на війну ще у 18 років - брав участь в АТО. А від початку повномасштабного вторгнення усі чоловіки його родини долучились до армії: батько та четверо дядьків. Разом вони несли службу у 100-й окремій бригаді ТРО та брали участь у боях на Донеччині.

Поранення Олексій отримав на початку цієї зими.

"Ми сиділи в будівлі та спостерігали через тепловізор за росіянами. В момент я чую, як щось летить прямо в нас. Ховатися було ніде. Я витяг з кишені ікону та почав молитися. Прилетіло в метрі від нас. Уламки посікли мені все тіло, а особливо - ногу", - згадує Олексій.

Медикам вдалося зберегти Олексієві ногу, адже уламки не зачепили кістку. Утім, поранення були серйозними - сильно пошкоджені м'які тканини, судини, м'язи та сухожилля. Поранений воїн пройшов лікування у трьох шпиталях в різних куточках України. Після заживлення ран Олексія скерували на реабілітацію до Львова - у центр UNBROKEN Ukraine.

&quot;Я витяг ікону та почав молитися&quot;. Поранений воїн вразив історією свого порятунку&quot;Я витяг ікону та почав молитися&quot;. Поранений воїн вразив історією свого порятунку&quot;Я витяг ікону та почав молитися&quot;. Поранений воїн вразив історією свого порятункуОлексій вже має перші успіхи у реабілітації після поранення (фото: Facebook/UNBROKEN Ukraine)

"Дуже хотів саме у цей центр, бо впевнений, що тут мене поставлять на ноги. До цього дивився фотографії, як хлопці успішно реабілітуються з надважкими пораненнями та на що здатні ваші спеціалісти. Тому хотів саме сюди", - зізнається захисник.

У центрі з Олексієм займаються фізичні терапевти. За словами лікарів, воїн не зважає на біль та труднощі і докладає максимум зусиль до свого якнайшвидшого відновлення. Вже є перші успіхи. Олексій почав потрохи ставати на стопу.

Медики зазначають, що захисника мотивує на шляху до одужання бажання повернутися до побратимів і разом продовжити боротьбу.

"Я не боюся померти за свою Україну, зовсім не боюся. Я її дуже сильно люблю і поважаю", - каже Олексій.

&quot;Я витяг ікону та почав молитися&quot;. Поранений воїн вразив історією свого порятунку&quot;Я витяг ікону та почав молитися&quot;. Поранений воїн вразив історією свого порятунку&quot;Я витяг ікону та почав молитися&quot;. Поранений воїн вразив історією свого порятункуОлексій після одужання планує повернутися на фронт (фото: Facebook/UNBROKEN Ukraine)

Раніше ми ділились історією захисника із Донеччини, якого дивом врятували після важкого поранення у шию.

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