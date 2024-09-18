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"Я теж маю невдалі ракурси". Дружина Павліка показала чесні фото фігури без фотошопу

Катерина Репяхова (фото: instagram.com/repyahovakate)
Автор: Іванна Пашкевич

Дружина співака Віктора Павліка Катерина Репяхова показала, як виглядає її фігура без фільтрів і фотошопу.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram блогерки.

Так, блогерка опублікувала ролик, в якому у білизні продемонструвала, що може бути різною, і у неї також є недоліки.

"Кожного дня в соціальних мережах ми спостерігаємо ідеальну картинку. Але ідеальна картинка - це лише картинка. Я теж маю вдалі і невдалі ракурси, я теж маю неідеальне тіло. Бути неідеальною - це нормально. Я теж часто думаю про те, що в мене щось не вийде. Бути не впевненою в своїх силах - це нормально. Бути не такою, як всі цього хочуть - це нормально", - написала вона.

Реакція юзерів

Користувачі мережі зробили комплімент Катерині стосовно її фігури і зазначили, що головне - це те, як людина себе відчуває зсередині.

Скріншот

  • Ви, Катю, світитесь ззовні! Виглядаєте прекрасно!
  • Повірте, фігура у Вас ідеальна! І це після народження дитини. Не всім нажаль вдається повернутися до дородової ваги.
  • Золоті слова!!!Всі ми різні,зі своїми плюсами та мінусами,але всі ми особливі,єдині в світі!
  • Відгукнулось в саме сердце
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Катерина РепяховаВіктор ПавлікБлогерка