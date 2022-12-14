UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

"Я стану найщасливішою людиною": співачка з України готується отримати паспорт РФ

Фото: Любов Успенська зрадила Україну (instagram.uspenskayalubov_official)
Автор: Людмила Жукова

Співачка Любов Успенська, яка родом із Києва, довгий час співає та живе у Москві. Як виявилося, весь цей час вона не мала російського паспорта, тепер вона готується його отримати. Про війну у своїй країні співачка вважає за краще мовчати.

У матеріалі Styler читайте, як співачка з українським громадянством їздила Росією і заробляла гроші, тоді як на її країну летіли ракети з РФ.

Успенська мріє про громадянство РФ

68-річна виконавиця зізналася, що завжди хотіла жити в Росії і незабаром її бажання здійсниться. Вона стане володаркою паспорта РФ. За словами зрадниці, це буде однією з найяскравіших подій у її житті.

"Я мріяла жити в Росії. Хоча я сама з України, народилася в Києві, потім багато років жила в Америці. І скоро здійсниться ще одна моя мрія: днями я отримаю російське громадянство. Це свято, я буду ще щасливішою людиною", – сказала вона в одному з інтерв'ю росЗМІ.

Любов Успенська скоро отримає паспорт РФ (фото: Teleprogramma.pro)

Що відомо про Успенську

До п'яти років Успенську виховувала бабуся, мати співачки померла під час пологів. Згодом, після другого шлюбу батька, вона почала жити з ним і з мачухою Сарою. До чотирнадцятирічного віку майбутня співачка вважала бабусю своєю матір'ю, а батька своїм братом.

Успенська закінчила музичну школу та Київське музичне училище імені Р. М. Глієра. у столиці вона працювала у ресторані "Жокей".

Нагадаємо, що колишній чоловік зрадниці Ані Лорак пояснив, чому не виїхав із України.

Читайте РБК-Україна в Google News
певец