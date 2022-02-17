"Я не смотрюсь в зеркало": Линда Евангелиста впервые показала последствия неудачной пластики

Канадская супермодель 90-х Линда Евангелиста впервые снялась в новой фотосессии после неудачной пластики, которая изуродовала ее лицо и тело. Она пострадала от последствий бьюти-процедуры CoolSculpting ("замораживание" лишнего жира) в 2015 году и с тех пор не появлялась на публике.

По словам Линды, хирургическое вмешательство "жестко изуродовало" ее, деформировав природные черты и формы, и сделало затворницей.

"Мне нравилось быть на подиуме. Теперь я боюсь столкнуться с кем-то, кого знаю... Я больше не могу так жить, прячась и стыдясь. Я просто не могу больше жить в этой боли. Я наконец-то хочу высказаться", - призналась модель.

Именно по этой причине она была вынуждена завершить свою модельную карьеру, в отличие от других "возрастных" коллег, включая Синди Кроуфорд и Наоми Кэмпбелл.

Ранее Евангелиста сообщила в соцсети, что ее внешность была обезображена процедурой Coolsculpting - одним из видов криогенной липосакции или липолиза. Эта процедура описывается как "инновационный, запатентованный метод коррекции жировых отложений на лице и теле посредством контролируемого охлаждения".

В сентябре 2021 года модель подала иск против компании Zeltiq Aesthetics Inc., создавшей процедуру CoolSculpting, и потребовала возместить 50 млн долларов ущерба, так как после пластики она больше не могла работать как медийная личность и лишилась источника дохода.

Линда рассказала, что с августа 2015-го по февраль 2016 года прошла семь сеансов CoolSculpting. В течение трех месяцев после процедуры она начала замечать выпуклости на подбородке, бедрах и в груди, которые впоследствии онемели и стали затвердевать.

Сначала она пыталась похудеть самостоятельно - но ничего не помогало, так что женщина обратилась к врачу.

"Я пыталась исправить это сама, думая, что делаю что-нибудь не так. Я начала сидеть на диете и больше заниматься спортом. Дошло до того, что я вообще не ела. Я думала, что схожу с ума. Потом я пришла к врачу. Я плакала. Когда он поставил мне диагноз парадоксальная жировая гиперплазия, я не могла понять, черт возьми, что это такое? И он сказал мне, что никакие диеты и никакие упражнения никогда не исправят ситуацию", – поделилась звезда.

Как говорят пластические хирурги, такой результат является редким побочным эффектом, которым страдает менее одного процента пациентов CoolSculpting.

Евангелиста после этого сделала еще две операции за свой счет, пытаясь исправить ситуацию, но они не помогли.

"Лучше не стало. Все выпуклости на моем теле - твердые. Если я надеваю платье без специального белья, оно натирает кожу до крови. Я не могу прижать руки к телу", - пожаловалась бывшая звезда подиума.

По словам Линды, неудачная пластика полностью изменила ее походку, осанку, сделала абсолютно другим человеком, лишила работы и социальной жизни.

"Не думаю, что дизайнеры захотят теперь меня одевать. Я больше не смотрюсь в зеркало. Это не я", - призналась Евангелиста.

Она решилась на интервью и фотосессию, поскольку считает, что ее история может помочь другим.

"Я надеюсь, что смогу избавиться от части позора и помочь другим людям, которые находятся в такой же ситуации, как и я. Это моя цель. Я больше не собираюсь прятаться. Я знала, что состарюсь, знала, что мое тело изменится, но не думала, что буду выглядеть так, как сейчас", - заявила модель.

Линда Евангелиста показала, что неудачная бьюти-процедура сделала с ее лицом и телом (фото: people.com)