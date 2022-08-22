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"Я до сих пор не ознакомлен с этим "секретным" указом: Корбан о лишении гражданства

Фото: Геннадий Корбан (пресс-служба горсовета)
Автор: Илона Свиридова

Бизнесмен Геннадий Корбан отметил, что до сих пор не ознакомлен с указом президента о лишении его гражданства.

Об этом он заявил в интервью "5 каналу".

Геннадий Корбан отметил, что хочет попасть домой и продолжать защищать Украину, однако такой возможности ему не дают.

"Мой дом в Украине, мои родители в Украине бизнес в Украине, работа в Украине, центр моей жизни - в Украине. Конечно, это нарушение моих не просто конституционных прав, но и личных. Ни один президент никаким указом не может поделить меня с моей семьей. Это нонсенс", - сообщил Геннадий Корбан.

Напомним, на сайте президента была создана петиция о пересмотре ошибочного решения и отмене Указа о лишении гражданства Геннадия Корбана.

В настоящее время ее подписали более 16 тысяч украинцев. Приобщиться к подписанию петиции можно по ссылке.

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Геннадий Корбан