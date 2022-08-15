"Я очень счастлива": Дорофеева впервые рассказала о Кацурине (видео)

Так, когда Дорофеева рассказывала об избраннике, она засмущалась и даже немного растерялась. По ее словам, о Кацурине она еще никогда не рассказывала в интервью.

"Вы меня устыдили. Встреча очень приятная, конечно. Я очень счастлива. Встретив много девушек, которые выехали за границу, а их любимые остались в Украине, защищают государство и помогают кто чем может, все так сильно скучают. Поэтому, я знаю, что это такое и мне чрезвычайно особенно вернуться еще и из-за этого. Не только для того, чтобы выступать", - отметила певица.

Также артистка добавила, что ей эмоционально сложно рассказывать о войне. В частности, у нее сразу начинает дрожать голос.

"Очень сложно общаться. У меня отнимает просто язык, как будто я вообще не умею говорить", - поделилась она.

Надя Дорофеева рассказала о своем возлюбленном (скрин с видео)

К тому же она рассказала о том, как приняла решение возвращаться в Украину. Артистка заявила, что понимала, что должна оставаться в Европе, ведь там она выступала на благотворительных концертах и собирала деньги для Вооруженных сил Украины. Однако артистка все равно очень сильно хотела домой.

"Каждый день такое невероятное ощущение. Жизнь разделилась на "до" и "после", мы все так изменились. Внутри я другой человек. И сейчас этот приезд чрезвычайно особенный, потому что каждый день у меня выступления. В первый день я выступала для ВСУ, а в следующий - для переселенцев из Мариуполя. Каждый этот концерт не сравнить ни с одним выступлением за всю мою жизнь", - поделилась звезда.

Кроме того, певица рассказала, что знает украинский язык, но в повседневной жизни на нем не общалась. Поэтому она обратилась к учительнице украинского языка.

Специалист посоветовала тем, кто сейчас переходит на украинский язык - читать книги в голос. Это помогло артистке сейчас свободно общаться на украинском.