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"Я не понимаю твой язык": у Миколаєві засвітилася жінка, яка чекає на "русскій мір" (відео)

У Миколаєві спалахнув мовний скандал (колаж Styler)
Автор: Людмила Жукова

У Миколаєві спалахнув мовний скандал із жінкою, яка відмовляється і не хоче розуміти українську мову.

Відео з прихильницею "русского міра" з'явилося у мережі.

Деталі скандалу

Все почалося з того, що дівчина на вулиці Миколаєва запитала жінку, що та намагалася їй сказати. На що та відповіла, що "не розуміє".

"Я не розумію твою мову, кон*ена. Що ти за мною йдеш? Що ти пристала", - почала говорити шанувальниця російської мови.

Вона демонстративно зателефонувала чоловікові та попросила його вийти до неї, бо її знімають на камеру. Ця особа не соромилася у висловлюваннях, постійно приправляючи їх матюками.

Мешканка Миколаєва постійно повторювала, що не розуміє цю мову, маючи на увазі українську.

Обережно, на відео є нецензурна лексика.

У коментарях українці засудили поведінку жінки та написали, що вона може бути потенційною колаборанткою.

  • Питання дурне... громадяни бувають різні і всі вони наші. Якщо вона не вважає собі українкою, то хай їде туди, дій їй подобається і буде комфортно. А чи потрібні, чи ні... питання не коректне.
  • Чекаємо на відео з вибаченнями та сльозами, вже не перша!
  • Як показав досвід, це не можна залишати без відповіді! Бо вона явно потенційна колаборантка і, можливо, вже навідниця.
  • Депортація на болота.

Читайте також, що у Житомирі продавці потрапили у мовний скандал.

Раніше ми повідомляли, що в Одесі жінка накинулася на касира через українську мову.

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